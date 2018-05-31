CHP 27’inci dönem İzmir milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, ‘Erken seçim kararı artık AKP’nin bu ülkeyi yönetemediğinin bir itirafıdır. CHP olarak; bu ülkede cumhuriyete, demokrasiye, adalete sahip çıkmak ve toplumun bütün kesimleriyle birlikte ülkemizin üzerine 16 yıldır kabus gibi çöken AKP iktidarına son vermek için yola çıktık’ diye konuştu

Ali Budak- Cumhuriyet Halk Partisi 27’inci dönem İzmir milletvekili adayları düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda düzenlenen toplantıya İl Başkanı Deniz Yücel ve milletvekili adayları katıldı. İzmir’den tekrar milletvekili adayı olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan programlarının yoğunluğu sebebiyle, Atilla Sertel ise rahatsızlığı nedeniyle aday tanıtım toplantısına katılmadı. Tanıtım toplantısına katılım oldukça düşük oldu. Toplantıya CHP’li belediye başkanları, ilçe başkanları ya da üyelerden katılım olmadı.



‘AKP iktidarına son vereceğiz’

CHP İzmir Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 Haziran seçimlerinin ülke açısından kritik olduğuna ve önemine dikkat çekti. İzmir adaylarının hepsinin İzmir’i parlamentoda temsil edecek birbirinden değerli isimlerden oluştuğunu belirten Yücel, ‘Ülkemizin geleceğini tayin edecek bir seçimle karşı karşıyayız. ‘Erken seçim kararı artık AKP’nin bu ülkeyi yönetemediğinin bir itirafıdır. CHP olarak; bu ülkede cumhuriyete, demokrasiye, adalete sahip çıkmak ve toplumun bütün kesimleriyle birlikte ülkemizin üzerine 16 yıldır kabus gibi çöken AKP iktidarına son vermek için yola çıktık’ dedi.

Adaylardan 3’ü yoktu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yeniden İzmir’den aday olmasının kendilerini onurlandırdığını ve güç kattığını ifade eden Yücel, şöyle devam etti: Genel başkanımız ikinci bölge birinci sıra adayı olarak bizleri onurlandırdı, güç verdi. Yoğun programı nedeniyle burada değil. Tuncay Özkan da yoğun programı nedeniyle aramızda değil. Atilla Sertel ise rahatsızlığı nedeniyle aramızda yer alamadı.

‘Diğer partilerin adayları mücadelemizi etkilemez’

Yücel, gazetecilerin Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’den milletvekili adayı olması ve İyi Parti’nin genel merkez düzeyinde isimleri İzmir’den göstermesine ilişkin soruyu şöyle cevaplandırdı: Her siyasi partide çok değerli isimler vardır. Siyaset ülkeye, kente hizmet için yapılır. Binali Yıldırım geçmişte büyükşehir belediye başkan adayı olmuştu ve İzmir halkı Binali Bey’e görev vermedi. Sonra kendisine başbakanlık görevi verildi. Bu da siyasetin bir cilvesidir. Binali Yıldırım’ın İzmir’den aday gösterilmesi veya diğer siyasi partilerin İzmir’den genel merkez düzeyinde isimleri aday göstermesinin bizim mücadelemize ve çalışmalarımıza olumsuz etkisi olmaz. Onlar da kendi siyasi hedefleri, ideolojileri doğrultusunda çalışmalarını yapacaktır. Ancak 24 Haziran günü İzmir seçmeni tercihini sandığa yansıtacaktır.

‘CHP’nin oyları İyi Parti’ye kaymaz’

Yücel, İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi oylarının İyi Parti’ye kaydığı yönündeki soru üzerine ise ‘Bu seçimin çok farklı dinamikleri var. Geçmiş seçimlere göre bir İyi Parti faktörü var. İyi Parti, temelde Milliyetçi Hareket Partisi ve merkez sağ geleneğinden oluşuyor. Elbette münferit olarak bir takım seçmen tercihlerinde değişiklikler olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bilinçlidir ve partisine sahip çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi oylarının İYİ Parti’ye kayacağını düşünmüyorum. Hedefimiz İzmir’de geçmiş dönemde çıkarmış olduğumuz milletvekilinden daha fazlasını çıkarmak’ ifadelerini kullandı.