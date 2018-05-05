AKP İzmir’de seçmen, sandığa gitti

AKP İzmir İl Teşkilatı, İzmir’den milletvekili olmak isteyen aday adayları ile ilgili temayül yoklaması gerçekleştirdi. AKP seçmeni, sabahın erken saatlerinden itibaren oylamaya büyük ilgi gösterdi

Ali Budak- 24 Haziran erken seçimleri öncesi AKP İzmir İl Teşkilatı, milletvekili aday adayları için temayül (eğilim) yoklaması yaptırdı. Halkapınar Spor Salonu'nda kurulan sandıklardaki oy kullanma işlemine, partili seçmen sabahın erken saatlerinden itibaren büyük ilgi gösterdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin yönettiği temayül yoklamasında, 210 milletvekili aday adayı, partililerden yüksek oy almak için kıyasıya yarıştı. AKP İzmir 1. Bölge’den AKP Eski Milletvekili Rıfat Sait, AKP Konak İlçe Teşkilatı Eski Başkanı Temel Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Sözcüsü Bilal Doğan, Eski Milli Futbolcu Tanju Çolak, Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır ve AKP İzmir İl Eski Başkanı Ömer Cihat Akay isimleri dikkat çekerken, 2. Bölge’den ise, AKP İzmir İl Eski Başkanı Bülent Delican, AKP Gençlik Kolları Eski Başkanı Bilal Kırkpınar ve Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci isimleri ön plana çıktı.

“Hiçbir partide olmayan olgunluk”

Gerçekleştirilen temayül yoklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Sözcüsü Bilal Doğan, AKP temayül yoklamalarının, büyük bir ilgi, canlılık ve heyecana sahne olduğunu belirterek, ‘Şölen havasında partililerimiz gayet demokratik bir ortamda tercihlerini, bir genel seçim havasında, yerel seçim havasında kullandı. Bu hiçbir partide olmayan bir olgunluk. Gördüğünüz gibi, kimsenin kimseye olumsuz bir müdahalesi, kimsenin kimseye bir sataşması olmadı. Herkes kendini tanıtmaya çalıştı. Bu açıdan baktığımızda, partimize ve partililerimize yakışır bir olgunluk içinde geçti. Bu nedenle de bütün arkadaşlarıma, bütün aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnanıyorum, ülkemizin, İzmir’imizin, kentimizin hayrına olacak işler bunlar. Demokrasinin ne kadar büyük bir olgunluğa ulaştığını gösteriyor. Bize bu imkanı veren, parti büyüklerimize, yöneticilerimize, AKP genel merkez yöneticilerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a bu ön seçimde yarışma imkanı verdikleri için teşekkür ediyoruz’ dedi. Teşkilatın bir hafızası olduğunu hatırlatan Doğan, teşkilatın burada partili seçmenin oylarının yanı sıra, adayların daha önceki hizmetlerini de dikkate alacağını ifade etti.

Aday adayları oy kullanamadı

Aday adayları, oy kullanılan salona alınmazken, adaylar propagandalarını salon dışında yapabildi. Aday adayları oy kullanamazken, ilçelerdeki kadın kolları, gençlik kolları ana kademe, mahalle başkanları varsa belediye başkanları, meclis üyeleri oy kullandı. Aday adayı olan mevcut milletvekilleri oy kullanabildi. Oy verme işlemi bittikten sonra her ilçe ile ilgili tutanaklar tutulacak ve oylar ayrı ayrı torbalarda toplanıp genel merkeze sayıma gönderildi.