AKP'li Başkan'dan şok sözler: Başarısız olursak iç savaşa hazır olun

AKP'nin Manisa İl Başkanı Yardımcısı Ozan Erdem, yaptığı bir konuşmada referandumda yüzde 50'yi geçememeleri durumunda iç savaşın çıkacağını söyleyerek tepkileri üzerine çekti

Referandum tarihinin belli olmasıyla partiler de referandum çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Hayır' oyu verecek olanları terör örgütleriyle aynı safta yer almakta suçlamasından sonra ilginç bir açıklama da partinin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'den geldi. Erdem de yaptığı konuşmada referandumda başarısız olurlarsa iç savaşa hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.



Erdem'in bu sözleri tepki ile karşılandı. Sosyal medyada da gündeme oturan sözler, hem tedirginliğe hem de tepkilere neden oldu.



İstifasını istediler