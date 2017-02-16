AKP'li Başkan'dan şok sözler: Başarısız olursak iç savaşa hazır olun

Referandum tarihinin belli olmasıyla partiler de referandum çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Hayır' oyu verecek olanları terör örgütleriyle aynı safta yer almakta suçlamasından sonra ilginç bir açıklama da partinin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'den geldi. Erdem de yaptığı konuşmada referandumda başarısız olurlarsa iç savaşa hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Erdem'in bu sözleri tepki ile karşılandı. Sosyal medyada da gündeme oturan sözler, hem tedirginliğe hem de tepkilere neden oldu.
İstifasını istediler
Gündeme oturan ve tepkilere neden olan bu sözler yüzünden AKP'den bir açıklama yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinlik, Erdem'in sözlerinin AKP'nin görüşlerini yansıtmadığını belirtti. Toplumu geren söylemlerden uzak durmayı tercih ettiklerini belirten Mersinli, ılımlı bir referandum çalışması yürüteceklerini söyledi. Erdem'in sözlerini 'talihsiz' olarak değerlendiren Mersinlik, Erdem'in istifasını istediklerini de belirtti.