AKP'li Doğan'dan Kocaoğlu'na eleştiri: 12 senedir aynı dizi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yönelik eleştirel açıklamalarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. İzmir'in 2017 yılında kötü kaderinden kurtulmasını dilediğini belirten Doğan, "12 senedir bitemeyen 'hayal dünyası' dizisi son bulur." dedi.



Büyükşehir Belediyesinin vaat ettiği projeleri hayata geçirmediğini iddia eden Doğan, halkın kandırıldığını öne sürdü.



İzmir'in belediyecilik anlamında küme düştüğünü iddia eden Doğan şunları söyledi: Ne yazık ki yüksek kredi notları ve belediyecilik anlamında ödüllerine doymayan Sayın Kocaoğlu'nun bu başarısını sokağa yansıtamadığını görüyoruz. Demek ki davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Ancak, masa başında belediyecilikle, makam aracında başkanlıkla bu kent kalkınmıyor. Kentimizde belediye eliyle yaratılan sanal algı operasyonu ne yazık ki hayatın gerçekleri ile bağdaşmıyor. Altyapı, otopark, ulaşım ve diğer birçok temel belediye hizmetinde yaşanan hüsran tablosu her yıl artarak devam etmektedir. Umarız İzmir 2017 yılında bu kötü kaderinden kurtulur. Yetersiz hizmetler anlayışı olan ve 12 senedir bitemeyen 'hayal dünyası' dizisi son bulur."



Kocaoğlu'nu bol kepçeden vaatler sıraladığını ileri süren Doğan, bu sözlerin de hava kaldığını iddia etti. Doğan, kentin yararına olacak hiçbir projenin de olmadığı iddiasında bulundu.



Doğan şunları söyledi: "Başrolünde ise Aziz Kocaoğlu var. Umarız bu dizi bu sezon son bulur. Artık bitmeyen yatırımlar, iptal edilen ihaleler, yaşan krizler, yarım kalan projeler, geciken işler son bulsun istiyoruz. Umarız İzmir bu başarısız belediyecilik anlayışından artık kurtulur ve 2017 senesi kentimiz için toparlanma yılı olur. Bu açıdan Kocaoğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki jübile açıklamasını yerinde buluyoruz."



Yıllardır bütçede yer almasına rağmen bazı projelerin hayata bir türlü geçirilemediğini iddia eden Doğan şöyle devam etti: "Buca, Narlıdere, Bornova Merkez metrolarına ne oldu? 10 yılda ancak ihalesini yaptığınız Mavişehir Opera binası kaç yılda bitecek? Gaziemir'de yapacağınız Monoray Projesi'nden üç yıldır haber yok. '20 tane elektrikli otobüs alacağız' dediniz, bırakın otobüs almayı, ihalesini zor yaptınız. İzmir halkına '22 otopark yapacağım' diye söz verdiniz, onca vaat havada kaldı. Yamanlar Katı Atık Tesisi ne oldu? Alsancak ve Üçkuyular'daki altgeçit projelerine neden yıllardır başlanamıyor? 6 ayrı bölgede sürdürülen kentsel dönüşüm projelerinde yılladır çivi dahi çakılmadı. Kültürpark’ta yenileme çalışmalarına neden bir türlü start verilemedi? Kemeraltı Balıkçılar Çarşısı Projesi'nde bir arpa boyu dahi yol alınamadı. İhalesini bile iki seferde yaptığınız Karataş Altgeçidini bu yıl tamamlayıp hizmete açabilecek misiniz? İlçelere yapılacak mezbaha ve semt garajı projelerinizden vaz mı geçtiniz? 10 yıldır çürük olduğu belgeli belediye binasını bu yıl onarmayı düşünüyor musunuz? Geçen yıl da olmadı ama, 2017'de bu kente bir mezbaha tesisi inşa etmeyi düşünüyor musunuz? Kemeraltı'ndaki yenileme çalışmaları 8 yıldır lafta kaldı."