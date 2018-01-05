AKP'li vekilin 17 Aralık paylaşımları olay oldu

AKP Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin 17 Aralık 2013 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Demirci'nin paylaşımları tepkiye neden oldu

AKP'li vekilin 17 Aralık paylaşımları olay oldu

Geçtiğimiz 31 Aralık'ta Bolu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AKP kongresi yapılacaktı. Ancak kongre iptal oldu. Bunun üzerine mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti. Doğanay'ın yerine ise AKP İl Başkan Vekili Melih Demirci atandı.

Demirci'nin ise 17 Aralık 2013 tarihinde sosyal medya hesabından yazdığı ifadeler ortaya çıktı. Demirci'nin eski bakan ve çocuklarına yönelik operasyon düzenlendiği zaman 'Ve perde açıldı, oyun başladı' yazdığı ortaya çıktı. Demirci'nin bu paylaşımına yorum yapanlara da  'Hükümetin yolsuzlukları', 'Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı' şeklinde cevap verdiği görüldü.

Bu paylaşımların gündeme gelmesi üzerine Demirci'ye yönelik tepkiler oluştu.



Kaynak: DHA
Etiketler; #akp #akp bolu #erdoğan #melih demirci
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