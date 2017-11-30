AKP Sözcüsü'nden açıklama: Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar

AKP Sözcü Ünal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ve Zarrab davası hakkında soruları yanıtladı. AKP sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle yaptığı görüşmenin ardından "TBMM'yi kendi yalanlarınıza neden alet ediyorsunuz. Belgeler sahtedir" dedi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı. AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamasından satır başları



Ortada ana muhalefet partisinin bir takım gösterdiği evraklar var. Ne olduğunu kendi partilileri de dahil kimse bilmiyor. Basınla paylaşılmıyor. Türkiye’nin bu kadar önemli meselesi varken, 4 terör örgütü ile Türkiye mücadele ederken ana muhalefet partisi genel başkanı hem siyaseti hem siyasetin gündemini ne olduğu belli olmayan, içeriğini paylaşmadığı bazı belgelerle savunmaya devam ediyor. Burada neyi konuşacağız. Bu belgeyi yargı ile paylaşın. Hayır paylaşmayız. Anayasa’nın 39. maddesi açık. Cumhurbaşkanımız tazminat davası açtı. Dolayısıyla artık bundan sonrası yargının işidir. Kişi, ne yapması gerekiyor? Bu belgeleri, kendi iddiasının ispatı olduğu belirtilen belgeleri yargı ile paylaşması gerekiyor. Biz Meclis’te bir araştırma önergesi vereceğiz, diyor. TBMM’nin işi yok sizin yalanlarınızın sizin iddialarınızın yeri midir? Siz TBMM’yi kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz. Burada ismi geçen kişiler milletvekili midir? Hayır değildir. Burada maalesef Türkiye’nin bu kadar kritik gündemi olmasına rağmen maalesef her zaman olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin çıkardığı suni krizlerle Türkiye meşgul edilmek isteniyor. Biz arkası karanlık iddialarla Türkiye’nin gündeminin meşgul edilmesine karşıyız. Türkiye’nin siyasi gündemini de kendi yalanları ile, ispata muhtaç iddialarıyla bir takım belgelerle meşgul etmesin. Bunları basınla, yargıyla paylaşsın..



Türkiye’nin rehin alınmasına izin vermeyeceğiz



Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor

Yapılmak istenen şudur. Rehin alınmış, bazı ifadelere zorlanmış, kendi ifadesiyle de hapiste kalmamak için anlaştığını ifade eden bir kişinin ifadeleri üzerinden eğer biz bir adalet ve hakikat arayışına içerisine mi gireceğiz? Biz bu ifadeleri dikkate alıp, Türkiye’yi konuşacaksak, bu rehin alınmış bir adamın ithamları üzerinden konuşacaksak, bu hakikatin kendisine ihanet olmaz mı? Türkiye’ye ihanet olmaz mı? Atatürk’ün ifade ettiği gibi bu bir delalet ve hıyanet olmaz mı? Dahili ve harici bedbahtların olduğu belli değil mi?Türkiye’yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak için bu adamı bir kart olarak kullandıkları son derece açık değil mi? umutlananlara şunu söylüyorum, umutlanmayın. Biz 15 Temmuz cehennemlerinden görüyoruz. Sosyal medyada, ekranlarda yüzünde gülücükler açmasın.Buradan bir çağrı yapmak istiyorum, oynanan oyunun bu millet farkındadır.Mustafa Şentop kendi düşüncesini paylaşmış olabilir. Ama şu anda kesin olan bir şey var ki, orada Amerikan yargısıyla anlaştığını söyleyen, hapiste kalmamak adına anlaştığını söyleyen ve sanık olmaktan tanık olmaya geçmiş ve bunun karşılığında da kendisine ezberletilmiş bir senaryoyu dünyayla paylaşan kişi üzerinden Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Birileri bu kişinin ifadeleri yüzünden, içerde ve dışarda bizi ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak istiyorlarsa şunu bilsinler, 2002’den beri AK Parti’den kurtulmalıyız diyenlere şunu söylüyorum. AK Parti’den kurtulsanız, Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulsanız milletten kurtulamazsınız, milletten kurtulsanız Allah’tan kurtulamazsınız.