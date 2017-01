AKP ve MHP referandum çalışmasını birlikte mi yapacak? Kurtulmuş açıkladı

Anayasa paketi ile ilgili açıklama yapan Numan Kurtulmuş, 'Bahçeli destek vermeseydi anayasa paketini Meclis'ten geçiremezdik' dedi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



İşte Numan Kurtulmuş'un sözlerinden satır başları:



REFERANDUM KAMPANYASI



Numan Kurtulmuş yaklaşan anayasa referandumuna ilişkin "İki farklı partinin bir anayasa değişiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir müştereklik söz konusudur. Ama her iki parti de kendi öncelikleri bakımından bir referandum kampanyası yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyası yürütmesi söz konusu değildir. MHP, kendisince önemli gördükleri noktaları anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafından bir kampanya yürüteceğiz. Her ikisi de evet kampanyası olacak" dedi. Kurtulmuş'un açıklamaları özetle şöyle:



YENİ SİSTEME GEÇİŞ NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş 2019 seçimlerinden sonra olacak. O tarihe kadar Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız görevine devam edecek. Anayasa teklifinin yasalaşması için referandumdan evet oyu çıkması gerekiyor.



CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ



Ak Parti 367 meselesinin ardından hodri meydan diyerek halka gitti. Çok hayırlı oldu. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi çok önemli bir adımdı. Demokratik ve şeffaf bir kampanya ile cumhurbaşkanı seçiliyor. Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında çok ciddi tartışmalar oldu. Rahmetli Ecevit'in kendisi göreve getirdiği Necdet Sezer'in kafasına kitapçık attığı günleri hatırlıyoruz. Bu tartışmaların her birisi Türkiye'ye çok zaman kaybettirmiş tartışmalardır. Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatışması yeni sistemle ortadan kaldırılıyor. Türkiye ekonomisi bu olaylarla türbulansa girmişti. Cumhurbaşkanı kendi kabinesini kuracak. Hızlı bir şekilde karar alma imkanına sahip olacak. Buna karşılık çok ciddi hesap verme mekanizmaları ile karşı karşıya kalacak. Sonuçta Türkiye yoluna daha emin adımlarla devam edecek.Türkiye siyaseti rahmetli Menderes'ten beri bu sistemi tartışmıştır. Birçok lider bu konudaki görüşlerini milletle paylaşmıştı. O güç o zaman söz konusu değildi. Şimdi mümkün oldu.



YETKİ TARTIŞMALARI



Bugünkü Cumhurbaşkanı olağanüstü yetkilerle donatılmıştır. Hiçbir şekilde hesap vermeyen bir sistem var şu anda. Yeni sistemde parlamento Cumhurbaşkanı'ndan hesap sorabilecek. Mevcut sistemde iki başlı bir yürütme var. Ama yeni sistemle iki başlı yürütme ortadan kaldırılıyor. Tek bir yürütme mekanizması kuruluyor. Buna Cumhurbaşkanlığı Sistemi deniyor.



TERÖRLE MÜCADELE



Türkiye terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veriyor. Referandumdan sonra bu örgütlerin sesleri iyice kısılacaktır. Referandumda evet çıkmaması için terör örgütleri devrede.



LİDERLERE SUİKAST İDDİALARI



Tedbir almak durumundayız. Zırhlı araçlar artı ilave korumalarla tedbirler alınıyor. Liderlere suikast iddiaları istihbarat raporlarına dayanıyor.



REİNA SALDIRISI



Bu saldırganın arkasında bir istihbarat desteklerinin olması kaçınılmazdır. Şu anda saldırgan elde. Sorgusu çok boyutlu bir şekilde yürütülüyor. Arkasındaki gerçek güçleri bulacak bilgilere ulaşılacak. Geçmişine doğru çok sayıda detay bilgiye de kavuşabiliriz. Saldırının arkasındaki gerçek güçlere ulaşılacak. Emniyet güçleri şahıstan hareketle önemli detay bilgilere sahip.



ASTANA ZİRVESİ



Suriye'de malesef 6 yıldır bir savaş söz konusu. Bir vekalet savaşı söz konusu. 600 bin sivil insanın hayatını kaybettiği bir savaş söz konusu. Türkiye ve Rusya başta olmak üzere bir sürecin başlaması için insiyatif ortaya koydu. Halep barışı üzerinden başlayarak Türkiye ve Rusya garantörlük ortaya koydu. Çok şükür sivillerin tahliyesi konusunda önemli bir yok katedildi. Ateşkesin Suriye geneline yayılması için bir süreç başladı. Astana'da bunun sonucudur.