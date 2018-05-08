Akşener 200 bini geçti, Perinçek 100 bini bulamadı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en az 100 bin imzanın gerektiği süreçte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 250 bin sınırında bulunuyor. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ise 150 bin rakamını geçti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise henüz adaylığı için gereken rakamı yakalamayadı

Akşener 200 bini geçti, Perinçek 100 bini bulamadı
08 Mayıs 2018 Salı 10:22

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri beşinci gününde de sürüyor.

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. 4 Mayıs Cuma günü saat 08:00’da başlayan imza verme yarın saat 20:00’a kadar sürecek.

PERİNÇEK SINIRDA

İmza verme işlemine saatler kala son tablo ise şu şekilde;

Meral Akşener: 235 bin 310
Temel Karamollaoğlu: 152 bin 133
Doğu Perinçek: 68 bin 362
Vecdet Öz: 2 bin 97

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #temel karamollaoğlu
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