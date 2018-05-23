Akşener: 24 Haziran'da her şeyi düzeltecekmiş, bugün niye düzeltmiyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nun, İzmir ya da Ankara'dan aday olmak istediğini belirterek, "Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekili adaylarının açıklanması sonrasında ilk mitingini, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenledi. Akşener'in gelişinden önce meydan, vatandaşlarca dolduruldu. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek de Akşener'i dinleyenler arasında yer aldı. İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanlığı'nın pankartını taşıyan bir planör, alanın üzerinde gezmeye başlayınca polis, partilerden planörün uzaklaştırılmasını istedi. Sahneden anonsla planörün alandan uzaklaştırılması istendi, ancak planörü kullanan anonsları duymadı. Defalarca yapılan anons yeterli olmayınca alandaki vatandaşlar, elleriyle planörün uzaklaşmasını istedi. 10 anons ve el işaretleri sonrasında planör alandan uzaklaştı.

HALAÇOĞLU AÇIKLAMASI

Alana giren Meral Akşener coşkuyla karşılandı. Ön sıralarda bulunan kadınlar, yemeni ve tülbentleri Akşener'e ulaştırdı. Gönderilen tülbentleri sahneden alan Akşener, bu tülbentlerin çok değerli olduğunu, cumhurbaşkanı seçildiği zaman bunlarla Çankaya'da bir müze oluşturacağını söyledi. Konuşmasında, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu ile ilgili bir pankartı gören Akşener, Halaçoğlu'nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinerek, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" dedi.

ÇİFTÇİ TARLASINA KÜSTÜ

Çiftçinin Antalya'da tarlasına, bahçesine küstüğünü belirten Akşener, Antalya'nın narenciyesi dalında kalırken, market ve manavlarda sebze ve meyve ithalatı başladığını söyledi. Sadece 'yandaş' müteahhidin kayrıldığı bir ekonomik yapı olduğunu ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çiftçi tarlasına küstü. Mısır ithalatı yapılıyor bu ülkede. Kardeşim ABD çiftçisini neden zengin ediyorsun? Niçin şeker fabrikalarını satıyorsun? Çünkü bizim çiftçimiz pahalıya mal ediyor. ABD çiftçisi mazotunu 1,5 liraya alırsa elbette ürünü ucuza mal eder. Benim çiftçim 5 liradan mazot alırsa elbette pahalı ürün olur. Doların uçup gitmesi mazota zam demek. Ekonomiyi düzeltmenin yolu güvendir. Ekonomiyi siyasetçinin eline verirseniz dolar 4.68 lira olur."

'ANTALYA'YI TURİZMİN BAŞKENTİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Antalya'da turizm işletmecilerinin 24 saat dua ettiğini belirten Meral Akşener, turizmin Türkiye'nin en dindar sektörü olduğunu söyledi. Akşener, "Baştan aşağıya yanlış var. Dış politikada içeride oy alabilmek için ülkelere 'ey' dediniz. Antalya turizmini açlığa mahkum ettiniz. Şehirleri tanıtmak yerine ülkeyi tanıttınız. Birilerinin cebine para koydunuz o da başarısız oldu. Antalya ve şehirlerimizi tek tek tanıtıp turizmin başkenti haline getireceğiz. Gündelik seçim için ülkelere 'eytt' deyip arkadan yalvarmayacağız. İlişkilerimizi ciddi, şeffaf ve saygın bir şekilde geliştireceğiz" diye konuştu.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Meral Akşener, Suriyeli göçmenlere oturma izni verilirken, Ahıska Türklerinin açıkta kaldığını söyledi. Bu sorunu çözeceklerini aktaran Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifestoyu da eleştirdi. Akşener, "Hayretler içinde kaldım. 16 yıldır ülkeyi ben yönetiyormuşum gibi hissetim. Baştan aşağıya ne kadar kötü yönetildiğini anlatıyor. Açıklamasında 24 Haziran'da her şey düzelecek; o zaman niçin bugün düzeltmiyorsun? Düzeltemezsiniz. Doların uçup gitme nedeni Erdoğan'ın şahsından dünyada Türkiye'nin itibar kaybetmesidir. Biz ciddiyeti ve şeffaflığı, saygınlığı dış politikanın merkezine oturtacağız. Arkadaş diyor ki uçacağız, açacağız, kaçacağız. Manifestoda tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Bu defteri kapatmanın zamanı geldi ve geçti. 24 Haziran akşamı bu defteri kapatacağız. Arkadaşı torun sevmek üzere evine göndereceğiz."

'BU OTOBÜS UÇURUMA GİDER'

Dış politika ve ekonominin yorgun bir şoförün elinde gittiğini belirten Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Yorgun bir şoförün sürdüğü otobüse binemezseniz. Türkiye bu halde. Ehliyeti olmayan bir şoförün otobüsüne binerseniz Allah göstermesin bu otobüs uçuruma gider. Elbette bizim büyük projelerimiz var. 2 trilyon dolarlık vergi topladın. 459 milyar dolar borç aldın. Cebinize bir lira girdi mi, şehrinize yatırım yapıldı mı? Çocuklarınız iş bulabildi mi, ürününüz para etti mi? Bu paralar nereye gitti, yandaş müteahhitlere gitti, sonrasını Allah bilir."

PROJELERİNİ ANLATTI

Üniversitelerde, Türkiye'nin tarımının, hayvancılığının nasıl geliştirileceğine dair proje yaptırılmadığını ileri süren Akşener, "Çünkü bunların kafası bilimden uzak. Devasa adalet sarayları yaptılar ama içinde adalet yok. Yol yaptılar, geçenden 5 lira, geçmeyenden 10 lira. Bizim iktidarımızda hastaneler daha küçük ve şehir merkezinde olacak. Biz her gencimize iş imkanı yaratıncaya kadar gençlik maaşı bağlayacağız. KPSS ile çalınan sorularla hakkı yenen çocukların hakları iade edilecek. Liyakata önem vereceğiz. Bir tek torpil vardır. O da sizin nüfus cüzdanınızdır. Ondan başka torpile ihtiyacınız olmayacak. Seçildiğim gün OHAL'i, YÖK'ü kaldıracağım. Şeker fabrika satışlarını iptal edeceğim. Bölünmüş üniversite kararlarını iptal edeceğim. İlk 100 günde elinde silah kadın öldürenlerin önüne geçeceğiz. Türkiye dayanışma fonunu kuracağız. 4.5 milyon kredi kartından takibe uğramış vatandaşımız var. Onların borçlarını sileceğiz."

'ESAD, KATİL ESET OLDU'

Suriyeli göçmenler meselesine de değinen Meral Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buraya göç edenlerin suçu yok, Türkiye'de bir yönetim boşluğu var. Bu ülkenin geleceği bir kişinin keyfine göre. Esad kardeşimdi, sonra katil Eset oldu. Böyle devlet yönetilemez. Güçlü Suriye ve Irak'ın Türkiye'ye faydası olur. Bütün bunların bu hale gelmesinin nedeni ülkeyi kendi keyfine göre tanzim eden anlayıştır. Ekonomi yönetimi bu arkadaştan sürekli fırça yiyor. Çünkü yönetim boşluğu var. Biz bu boşluğu doldurmak için geliyoruz."

Konuşmasının ardından Akşener, partisinin Antalya milletvekili adaylarını sahneye çağırarak destek istedi.