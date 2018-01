Akşener: Apo aldattı, FETÖ aldattı, PKK aldattı... aldatmayan yok!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekâtı'nın siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye bir askeri müdahale yapıyor. Birincisi; çok konuşmayacaksınız. İkincisi; askeri müdahaleyi siyasi malzeme haline getirmeyeceksiniz. Üçüncüsü; her türlü desteği vereceksiniz. Beli çökertilmiş denilen bu ordu, Türk ordusu, Peygamber Ocağı hem seni hem Türkiye'yi kurtarıyor" dedi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Bolu İl Başkanlığı binasının açılışı için kente geldi. Meral Akşener, ilk olarak merhum iş adamı İzzet Baysal'ın mezarını ziyaret etti. Akşener daha sonra parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Akşener, konuşmasında, Afrin harekâtını sonuna kadar desteklediğini belirterek, "Ordumuz bir müdahale için Afrin'de. Biz Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun elbette ki şüphesiz yanındayız, desteğiyiz. Cenab-ı Hak şehitlerimizi, Peygamberimize komşu kılsın. Allah, şehitlerimizin anne ve babalarına sabır versin. Kınalı kuzularımıza hiçbir zayiat vermeden, tırnaklarının ucu kırılmadan başarıyla, zaferle ülkemize geri dönmelerini nasip etsin" ifadelerini kullandı.



Bölgeye müdahalede geç kalındığını ileri süren Akşener, "Geç kalınmış bir müdahaleyi şanlı ordumuz yerine getiriyor. Biz elbette bu harekâtın başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Tüm siyasi farklılıklara rağmen milletimizin ordusuna yanında olduğumuzu göstermeliyiz. 15 Temmuz sonrasında milli beraberliğin sağlandığını, milletimizin her zor zamandaki gibi ferasetini koruyarak beraber olduğunu gördüğümüze göre, bizi yönetenlerin görevi, ergenler gibi, ergen tripleri gibi çemkirmek yerine bu milli beraberlik ruhunu yaşatmaktır. Dolayısı ile ordumuzun muzaffer olması için biz iktidara ne yapması gerektiğini söylemekle yükümlüyüz. Çünkü devleti yönetmek için ciddiyet, ehliyet ve samimiyet gerekiyor" diye konuştu.



'YAKIN ZAMANDA TRUMP DA ALDATACAK'



Konuşmasında hükümeti eleştiren Meral Akşener, "Oraya bugün bu harekâtı yapmak zorunda kalmamızın sebebi sizsiniz. Bu kadar aldanmak olur mu? İnsan biraz utanır. Cumhurbaşkanısın, Ak Parti Genel Başkanısın, her şey oldun. Kanun Hükmünde Kararnameler ile kar lastiğine bile karar veriyorsun ama sürekli aldatılıyorsun. Apo aldattı, FETÖ aldattı, PKK aldattı, Obama da şimdi aldatmış. Putin bir ara aldattı. Merkel de aldattı. Aldatmayan adam yok. Aldatmayan kişi yok. Sonuç itibarı ile muhtarlarla yapılan konuşmada gördük ki, Obama da aldatmış. Şimdi Trump geldi. Trump'a 'reis' dediler. Yakın zamanda Trump da aldatacak. Siz nasıl bir ciddiyetsiz devlet yönetimine sahipsiniz" dedi.



'MÜDAHALEYİ SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEYECEKSİNİZ'



Akşener, Afrin'de TSK personeline tüm imkânların sağlanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Şimdi Türkiye bir askeri müdahale yapıyor. Birincisi; çok konuşmayacaksınız. İkincisi; askeri müdahaleyi siyasi malzeme haline getirmeyeceksiniz. Üçüncüsü; her türlü desteği vereceksiniz. Beli çökertilmiş denilen bu ordu, Türk ordusu, Peygamber Ocağı hem seni hem Türkiye'yi kurtarıyor. Askerlerimiz, Allah'ın izni ile muzaffer olacak. Onlara her türlü imkânlar sağlanmalı. El Bab'da aç kaldı çocuklarımız; burada her türlü imkânı seferber edeceksin. Az konuşacaksın. Diplomasinin her türlü imkânını kullanacaksın. 'Parantez kapattım' dediğin Cumhuriyet tarihine bakıp, neler yapılmış örnek alacaksın ve diplomaside uygulayacaksın."



'GAZİLİĞİ MİLLET VERİR'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Gazilik' unvanı verilmesiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili ise şunları kaydetti:



"Gazilik er meydanlarında yapılır. 1'inci Mahmut, Tebriz'i aldı onun için gazi oldu. Doğru diyor. Peki Sayın Erdoğan nereyi aldı? Sayın Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin yerini değiştirdi. Toprak kaybettik, toprak. Yunanistan 18 daha fazla adaya el koydu. Dışişleri Bakanı çıktı, 'İşgal var ama bizim dönemimizde yok' dedi. 'İşgal meşrudur' dedi. Eğer buna rıza gösteriyorsanız toprak kaybettiniz. Nereye gazi? Sonra Meclis'e getirmene gerek yok ki. Meclis'in kıymeti mi kaldı? Kar lastiğini bile kanun hükmünde karar ile getiriyorsunuz. Bunu da hemencecik getirsinler, Sayın Erdoğan imzalayıp kendi kendine versin ama gaziliği millet verir. Korkum, endişem şudur: Eskiden parayla seyitlik satarlardı, şimdi kanun hükmünde karar ile şehitliği yerine getirecekler diye aklım çıkıyor. Sayın Erdoğan'a gazilik vermek yerine, gazi sayılmamış çocuklarımız var. Kardeşim onların hakkını ver hakkını. Bizim aramızda terör gazimiz parti üyemiz var. Hüseyin gibi pek çok kardeşimiz var. Hüseyin kardeşim gazi sayılıyor ama gazi sayılmayan pek çok kardeşim var. Önce onların derdini çöz. Bu nasıl bir kibirdir, bu nasıl bir nefistir? Doymuyor ya doymuyor. Gazilikten sonra ne gelecek merakla bekliyoruz."



Meral Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı'nın açılışını yaptı.