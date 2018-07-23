Akşener 'bırakıyorum' dedi, ortalık karıştı

Partisini olağanüstü kurultaya götürme ve aday olmama kararı sonrası bir grup partilinin Meral Akşener'in aracının önüne yatarak gitmesini engellemeye çalıştığı ortaya çıktı

İYİ Parti'nin Afyonkarihasar'ın Sandıklı ilçesinde yapılan üç günlük çalıştayının son günü Genel Başkan Meral Akşener, "Seçimlerdeki sonucun sorumluluğu bana aittir. Bu durumda istifa etmem gerekir" diyerek kürsüden inip çıkış kapısına doğru yürüdüğü ancak partililerin kapıları tuttuğu ve "Gidemezsiniz, bizi bırakamazsınız" diye bağırdıkları öğrenildi.

"GEREKİRSE GECE YARISINA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

İYİ Parti'deki olağanüstü kongre sürecinin bilinmeyen detayları ortaya çıktı. Çalıştayın açılışında, "Herkes istediği konuda, istediği kadar konuşacak, kimsenin sözü kesilmeyecek. Gerekirse gece yarısına kadar bekleyeceğiz. Bizi eleştirenlere karşı da en küçük olumsuzluk yapılmayacak" diyen Meral Akşener, çalıştayın son gününde konuşmaların uzaması üzerine, "Hayır, herkes konuşacak. Gece yarısına kadar da sürse dinleyeceğiz" dedi.

KONUŞMACILAR ARASINDA KURULTAY İSTEYENLER OLDU

Konuşmacılar, içeriden ve dışarıdan partiye yapılan müdahaleleri ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylık sürecinin kendilerine verdiği zararı da anlattı. Parti yönetimine dönük eleştiriler daha çok partinin teşkilatlanma, aday seçimi konusunda yoğunlaştı. Seçime kısa süre kalıncaya kadar kamuoyu araştırmalarında yüzde 18 civarında görünen oy oranının, seçimde yüzde 10'un bile altına inmesinin nedenleri tartışıldı. Konuşmacılar arasında parti yönetiminin değişitrilmesi için kurultay isteyenlerde oldu.

"İSTİFA ETMEM GEREKİR"

Bütün konuşmaları dinleyen, not alan Akşener, çalıştayın kapanışını yapmak için kürsüye çıktı. Konuşmasının sonuna doğru oldukça duygusallaştığı gözlenen Akşener, "Genel Başkan olaraksorumluluk bana aittir. Bu durumda istifa etmem gerekir" dedi.

PARTİLİLER OTOMOBİLİN ÖNÜNE YATTI

Akşener daha sonra güçlükle kapıdan dışarıya çıkıp otomobiline binince, bu kez partililer aracın hareket etmemesi için otomobilin önüne yattı. Partililer Akşener'in bölgeden ayrılmasını tamamen engellemek için otomobilin önüne ve arkasına araçlar getirip park etti. Genel başkanın otomobiline binmesine rağmen gitmesine engel olan partililer arasında ağlayanlar oldu.

OTELDEN AYRILAMADI

Partililerin güçlü direnişi karşısında otelden ayrılamayan Akşener, aracından indi. Odasına çıkan ve yaklaşık bir saat dinlenen Akşener'i partililer büyük bir heyecanla bekledi. Bu arada partililer arasında da gerginlikler yaşandı. İYİ Parti eski gençlik kolları başkanıyla bir partili arasında yumruklu kavga yaşandı.

KURULTAY HAZIRLIKLARINA BAŞLANACAK

Bir saatlik bekleyişten sonra alkışlar arasında salona giren ve kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı, Genel İdare Kurulu'nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisinin olağanüstü toplantıya gitmesini kararlaştırdığını söyledi.

Bu açıklamasının ardından Genel Başkan otomobiline binip Ankara'ya hareket etti. Partililerin bir kısmı otelde kalıp durum değerlendirmesi yaptı. Kurultay hazırlıklarına hemen başlanacak. (Kaynak: Sözcü)