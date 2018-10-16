Akşener: Bizi dinlemiyor ama ABD'nin her sözünü dinliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. 'Elin Amerika’sına dövdürmeyiz dik dur dedik. Sen ney yaptın yine boyun büktün. Türk milleti seni affetmeyecek' diyen Akşener, 'Bağımsız mahkemeler masalını geç Sayın Erdoğan. Yargımızın başına çuvalı bizzat sen geçirdin' ifadesini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasından satır başları:

Türkiye canımız pahasına koruyacağımız bir emanettir. Biz bu emanete talibiz. Türkiye bizim kaderimizdir. Razıyız ve gönüllüyüz. Vatandaşın her sorununu takip etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar vatandaşın cebini yakıyor. Milletin yaşadığı sıkıntıya ancak damat kadar ciddiyetle yaklaşabilen bir iktidar var. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz ses yok. Adaleti tesis edin vatandaş adalete güvensin diyoruz ses yok. Bizi dinlemiyor ama ABD'nin her sözünü dinliyor yerine getiriyor.Geçen hafta açıklanan cari açık rakamlarını yandaş medya yorumlamaktan aciz. Türkiye uzun bir aradan sonra cari açık vermedi.

Borazanlar yeni ekonomik programın zaferi diye verdi. Şimdi sorarım size Eylül ayında açıklanan program nasıl oluyor da Ağustos rakamlarına etki ediyor?Bir çuval un kaça para olmuş, Bir koli yumurta kaça? Onun umurunda değil. Gübreden mazottan, sütten, mamadan haberi yok.

Her türlü felaketi seninle yaşadık. Daha kötüsü ne olabilir. Aklını başına devşir rızkı veren Allah'tır Allah. Damat ekonomik programdan sonra bir de enflasyonla mücadele planı açıkladı. Yeni bir internet sitemiz de oldu. Enflasyonu kimin hortlattığını öğrendik. Meğerse bunu yapan bakkalmış, marketmiş, esnafmış. Orada yazan bu. Bu açıklanan enflasyonla değil, esnafla mücadele planı. Seçimlere yatırım yapmayı bırak memleketin geleceğine yatırım yap. Gittiğiniz yol yol değil. İndirimde baskı için valilere genelge yolluyorsun.

Esnaf yeni ürün alamaz hale gelecek. Raflar boşalacak ve 40 yıl aradan sonra kıtlıkla baş başa kalacağız. İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği indirin, faizleri indirin. Bir de o uçaklardan, arabalardan inin. AKP ne oldum delisi olmuş. Kendisini iktidara taşıyanlara savaş açmıştır. Kameralar karşısında pazarcının başına çökenler bunu gösteriyor. Bir kez daha söylüyorum hırsızın, fırsatçının, dolandırıcının cezasını kes ama esnaftan uzak dur. Asıl fırsatçı sensin Sayın Erdoğan

Bu ucube sistemi tanıtırken ne diyorlardı ekonomi şahlanacak. Peki sonuç ne oldu dolar uçtu, enflasyon uçtu, domates, yumurta, tuz uçtu, damat uçtu. Pişkinlikte sınırları yok. ‘Ajan demedim ajans dedim' diyecek. Ne diyordu? “Bu fakir burada oldukça o teröristi alamazsın” biz ne dedik o zaman “Atma Recep”

‘TÜRK MİLLETİ SENİ AFFETMEYECEK’

500 milyon dolarlık o fakire sesleniyorum. Türk devletinin itibarını papazın kaderine bağlamıştın. Papaz uçtu elbisesi kaldı. Bir zamanlar diyordun ya “papaz elbisesi bile giyerim” diye buyur giy artık.12 Eylül'de duruşma başlamadan onu karşılayacak komite hazırdı zaten. Tanıklar nasıl olduysa bir anda fikir değiştirdi. Trump sana cevap veriyor “Yardımları için Erdoğan'a teşekkür ederim” diye. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi aldın. Oradaki papazı alabildin mi? YPG'nin elindeki 2 istihbaratçımızı alabildin mi? Semi elin Amerika'sına dövdürmeyiz dik dur dedik. Sen ney yaptın yine boyun büktün. Türk milleti seni affetmeyecek. Bir kerecik sözünün arkasında dur da nazarlığın olsun Yargımızın başına çuvalı bizzat sen geçirdin.

‘SUUDİ ARABİSTAN DEVLET DEĞERLERİMİZE SALDIRDI’

Her konuda ‘Eyyt' diye başlıyor. Kimseyi bulamazsa gölgesiyle kavga ediyor. Belki de Suudi'lerin yaptığı yardımın hatırı vardı. Gazeteci Kaşıkçı'nın durumu için ne dedi. Sözcüsü “Suudilerle ortak çalışacağız” dedi. Ne yapacaksınız? Kileri korumak için fareye mi nöbet yazacaksınız.