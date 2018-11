Akşener: Damat bey hayaller neredeyse konum at da biz de görelim

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının İsmail Ok olduğunu açıkladı. Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yüklenen Akşener, 'Damat bey nerede yaşıyorsun, hangi ülkede yaşıyorsun bilmiyorum ama bahsettiğin ülke Türkiye değil, onu biliyoruz. Buradan sesleniyorum, damat bey bu hayallerle her neredeysen konum at da o hayal ülkesini biz de görelim' dedi

Akşener'in konuşmasından satır başları: Öğrenci sayımız fazla deyip kendilerini alkışlatıyor. Üniversite mezunlarının yüzde 30'u işsiz. Almanya'da bu oran yüzde 4. Çocuklarımızı bir denem tahtasına çevirdiler. Her sene sistem değiştirdiler, sistem değiştirmeseler sınav tarihi değiştirdiler.Her gelen Bakan sil baştan yaptı. Andımız'ın kaldırılmasını savunurken düşmanca ifadeler kullanan bir kurumun neresine milli diyeceğiz. Trinida Tobago diye bir ülkenin adını duydunuz mu? PISA araştırmalarına göre Türkiye matematik seviyesinde bu ülke ile aynı seviyede.Bakan açıklıyor. 110 bin atanamayan öğretmen var. Şimdi atamaya bile torpil skandalı araya sokuyorlar. MİLLET SENDEN DE HESAP SORACAK AKP'ye, MHP'ye ve CHP'ye oy veren değerli kardeşlerim biz sisiz canımız kadar seviyoruz. Kendi seçmenimizle sizi ayırmıyoruz. Siz de bizim gibi daha huzurlu bir Türkiye istiyorsunuz ve bu amaç doğrultusunda size en yakın partiye oy veriyorsunuz. Hiçbir vatan evladı ülkesinin kötülüğünü istemez. Siyasetin sizin aranıza girmesine izin vermeyeceğiz.Bir de değişmeyen gündemimiz ekonomik kriz. Türkiye ekonomide hızla 2002 seviyesine döndü. İktidar başladığı noktada bırakmaya karar verdi. ‘Türkiye'yi uçuracağız' diyenler, ülkeyi uçurumdan aşağı uçurdu. 2023'le yola çıktılar kesmedi 2017 oldu. Bütün veriler gösteriyor ki 2019 çok daha ağır geçecek.Millete ödettiğin yetmedi mi illa ceza keseceksen emniyet şeridini kullanan kodamanlara kes. Milleti yolundan eden 150 araçlık konvoyuna kes. Evdeki hesap çarşıya uymayınca Sayın Erdoğan eski defterleri karıştırıyor. Bırak eskileri kardeşim millet onlardan hesap sordu, senden de soracak. Bugüne gel artık. Domates uçup gitmiş yarın seraları da mı basacaksın? Putin'le, Macron'la arası iyi, Trump kardeşi ama enflasyon düşmüyor. Şimdi yeni bir şey icat etti. Soğan lobisi. Soğanı terör örgütü ilan etti. İzahı yapılamayan şeyin mizahı yapılır. Millet bunula dalga geçiyor. Yandaş şöyle manşet atıyor: “Mardin'de 30 ton soğan ele geçirildi” ne yapacak bu adam hepsini tezgaha mı dökecek, tarlaya mı atacak? Domates uçup gitmiş yarın seraları da mı basacaksın? Enflasyonun sebebi pazarcılar, esnaflar en sonunda da çiftçilermiş meğer “FATURAYI VATANDAŞA KESECEKSİN ÖYLE Mİ!” “Stokçuluk yaptırmayacakmış en büyük stokçu sensin. Onlarca özel uçağın 300 tane lüks aracın var. Sen ülkeyi düze çıkar da kimse stokçuluk yapamaz. Üretimi düzeltmez, israftan vazgeçmesen bu yangını söndüremezsin. Sopayla hayat pahalılığını yok etmek mümkün mü? Alemin tek akıllısı siz misiniz? Damatları fırıncının, çiftçinin üzerine sürmek başkasının aklına gelmiyor mu?Her şeyi dışarıdan alıyorsun. Saman ithal, inek ithal böyle bir şey olabilir mi? Suriye'den pamuk ithal ediyorsun kardeşim. Faturayı da vatandaşa keseceksin öyle mi! Geçti o işler…‘Eyyt' dediğinde susan muhalefet yok karşında. Açığını bulup tehditle diz çöktüreceğin insanlar yok karşında, cesurlar ordusu var senin karşında. Bu çürümüş düzenin gerçek bir alternatifi var. Artık İYİ Parti var. Şimdiye kadar kime oy vermiş olursan ol ‘yetti artık' diyorsan gel İYİ Partiye.” Senin karşında demo muhalefet yok Senin karşında demo muhalefet yok. Suya götürüp susuz götürdüğün siyaset acemileri yok. Konfor düşkünü muhalefet yok karşında. ‘Ey!’ dediğinde susan yüreksizler yok karşında. Dışarıdan talimat alan muhalefet yok karşında. Açığını bulup diz çöktüreceğin muhalefet yok karşında. Akşener, Albayrak’a yüklendi Ekonomiden bahsederken damat beyi anmadan olmaz. ‘Dünya ekonomimizi kıskanıyor, şaha kalktı, aksa ağzına kadar doldu’ diyor. Damat bey nerede yaşıyorsun, hangi ülkede yaşıyorsun bilmiyorum ama bahsettiğin ülke Türkiye değil, onu biliyoruz. Borazan medyaya manşet vermek için konuşuyor. Buradan sesleniyorum, damat bey bu hayallerle her neredeysen konum at da o hayal ülkesini biz de görelim.