Akşener'den Bahçeli'ye yanıt gecikmedi

MHP 'de muhalifler, Genel Başkan Devlet Bahçeli 'nin aksine 'hayır' kampanyası için ayağa kalktı. Muhalifleri eleştiren Bahçeli, muhaliflere parti kurmaları çağrısında bulundu. Bahçeli'nin çağrısına Meral Akşener 'den yanıt geldi

MHP Genel Başkanı'nın AKP ile yeni anayasa konusunda anlaşıp Meclis'ten geçirmesine MHP içinden de tepkiler gelmişti. Bahçeli'nin aksine MHP'de muhalifler 'hayır' kampanyası için biraraya geldi.Bahçeli bugünkü grup toplantısında muhalifleri eleştirdi ve onlara 'partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim' diyerek seslendi.Bahçeli'nin bu açıklamasına ilk tepki Meral Akşener'den geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Akşener, "Haydi kurultayı toplayın ve boyumuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız.Ya siz?" dedi.