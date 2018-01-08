Akşener'den Bahçeli'ye yanıt: Siyasi olarak ayıptır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkinde değil" dedi.



Genel Merkez binasına girerken kendisine yöneltilen soru üzerine konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkinde değil. Biz sayın Bahçeli, sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz" diye konuştu.



Akşener, her hangi bir ittifakın ise sözkonusu olmayacağını açıkladı.