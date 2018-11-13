Akşener'den Erdoğan'a: Tarihi fesli müptezelden öğreniyorsunuz

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu ziyaretine sert tepki gösterdi. Akşener, 'Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucularına bir Fatiha'yı çok görenler bir müptezele ziyarete gitti. Dün sosyal medyadan sordum bugün buradan da soruyorum. İşgal altındaki 18 adamıza atanan papazlara da gidecek misin?' diye sordu

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Türk milleti dün işgale izin vermediği gibi bugün de yarın da izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bİr tarafta ezana dil uzatanlarla mücadele diyoruz. Diğer tarafta kurucu iradeye savaş açanlarla. Cuma hutbesinde Cumhuriyet’in kurucularına bir Fatiha’yı çok görenler bir müptezele ziyarete gitti. Dün sosyal medyadan sordum bugün buradan da soruyorum. İşgal altındaki 18 adamıza atanan papazlara da gidecek misin? Atatürk’e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi dizilerden ve fesli müptezelden öğreniyorsunuz. Bu içimizi acıtıyor.

‘MONDROS’U KUTLAMAYA MI GİTTİNİZ?’

Tarihi “Keşke Yunan kazansaydı” diyenden değil gel bizden öğren. O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşleri Başkanı’nı da görevden alın. Beyefendi Fransa’da 1. Dünya Savaşı’nın bitişini kutlamaya gitti. Şunu iyi dinle Türkler için 1. Dünya Savaşı İzmir’de bitmiştir. 1. Dünya Savaşı’nı kabul etmeyen ve İstiklal Harbini başlatan Meclis’i temsilen neden gittiniz oraya Mondros’u kutlamaya mı gittiniz?”

‘Kriz Saray’ı teğet geçmiş’

Kriz Saray’ı teğet geçmiş. 48 yeni araç alınıyor. İktidar muhalefet oy verenleri ateşe atıp AKP’ye oy verenleri kurtarmış değil. kendine oy verenlere sırtını döndü vatandaşı unuttu. Ağlak mütahiti kurtarma planı hazırlayıp burs isteyen öğrenciye fırsatçı diyor. İş isteyeni fırçalıyor destekleri kesmek için fırsat kolluyor. Buradan ilan ediyorum 31 Mart’tan itibaren İYİ Parti olarak o yandaşlara verdiğin paraları toplayacağız. O paralar vatandaşa anasının ak sütü gibi helaldir.

‘Ev sahibi Suriyeliler, Türkler mülteci’

Rahmetli Demirelin dediği gibi millete plan değil pilav lazım pilav. Saray’ın bahçesine dikilen hurma ağaçları üşümesin diye yurt dışında makine getirtiyor ama vatandaş bu kış üşüyecek mi diye düşünmüyor. 81 milyon hurma kütüğü değil ki insan evladı. Doğalgaz uçtu. Kömürün, odunun fiyatı fırladı. Ne yakacak bu millet. Saray’dan bir çık, katrilyonluk uçaktan in üç yüz araçlık konvoyundan çık. Erdoğan’a bir çağrıda bulunuyorum. asgari ücret bin 603 TL. Canlı yayında bir evin masraflarını ayır. Buradan cebinde tek kuruş kalırsa biz susup oturalım bir daha hiç konuşmayalım. Madem her şeyi biliyorsunuz çıkıp anlatın vatandaş da bilsin. Ev sahibi Suriyeliler, Türkler mülteci. Sağlık hizmetleri bedava, dükkan açana vergi yok. Burs isteyen öğrenciye beleçi deniyor ya, Suriyeli öğrenciye tam bin 200 TL burs veriliyor