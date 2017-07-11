Akşener'den Kahraman'a sert sözler: Alçak ve şerefsizce bir yakıştırma

Meral Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın geçtiğimiz Ramazan ayında katıldığı bir iftarda kendisi hakkında “Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?” dediğini iddia etti, sert açıklamalarda bulundu

Meral Akşener, İstanbul'da İş Dünyası Vakfı tarafından verilen iftar yemeğinde, bir grup ortak tanıdıklarının olduğu iftar masasında yapılan sohbet esnasında, adının geçmesi üzerine "Şu Meral Kılıçdaroğlu mu? dendiğini esefle öğrendiğini belirterek TBMM İsmail Kahraman'a "Sizin hiç mi kutsalınız kalmadı? Siz kutsallarımızı ne zaman, nerede ve ne karşılığında bıraktınız?" dedi.



Merak Akşener'in açıklaması şöyle; "İstanbul'da İş Dünyası Vakfı tarafından verilen iftar yemeğinde, bir grup ortak tanıdıklarımızın olduğu iftar masasında yapılan sohbet esnasında, adımın geçmesi üzerine “Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?" dediğinizi esefle öğrendim. Bir kadının soyadının ancak evlilik vasıtası ile değişeceği açık bir gerçek olmasına rağmen, bu kadar alçak ve şerefsiz bir yakıştırmayı yapmışsınız. Böyle bir yakıştırmayı ancak sizin gibi hukuk fakültesi okumuş, Kültür bakanlığı yapmış, TBMM Başkanı olmuş ve hayatın yetmiş yedi yılını geride bırakmış bir Belam yapabilirdi. İslami bilgilere vakıf olmak, aileden dini terbiye almış olmak, hukuk öğrenimi, hac görevini yapmak, en yüksek makamlarda görev yapmak ve geride bıraktığınız yetmiş yedi yıllık bir ömür görülüyor ki size hiçbir şey kazandırmamış. Sizinle 28 Şubat döneminde aynı bakanlar kurulunda birlikte görev yapmıştık. Eşim ile hemşeri olmanız nedeniyle bana 'gelinimiz' derdiniz. Anlaşılan siz yüce dinimizin ahlak ve faziletinden bir şey almadığınız gibi, Türk örf ve geleneklerinden de bir nasip almamışsınız. Mübarek Ramazan ayında, iftar sofrasında bile böyle bir yakıştırma yapabildiğinize göre İslam sizin üzerinizde sadece bir gömlek, belki bir üniforma. Oruçlu geçirilen uzun bir günün ardından evli barklı, babaanne olan bir kadına yapılan nasıl bir yakıştırmadır bu? Sizin hiç mi kutsalınız kalmadı? Siz kutsallarımızı ne zaman, nerede ve ne karşılığında bıraktınız?"