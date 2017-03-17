Akşener'den Niğde resti: 21'inde orda olacağım

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener , Eyüp Milli Dayanışma ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Neden Hayır Diyorum" başlıklı toplantıya katıldı.

“BEN 21'İNDE ORADA OLACAĞIM"



“BAKANLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ. HOLLANDA İLE DÖVÜŞTÜK, ALMANYA İLE DÖVÜŞTÜK"

“NİYE KINA YAKMIŞIM. SİZE NE, YAKTIM SİZE NE?"

Eyüp'te bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya katılanlar “80 milyon kere hayır" yazılı dövizler taşırken, dijital ekran da anayasa maddeleri ile ilgili bilgilendirme yazıları program boyunca yayınladı.Meral Akşener yaptığı konuşmasında, “Bütün 'hayır' kampanyası yapan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, bunun için oluşturulan platformlar, benim gibi kişiler; 'bir referandum OHAL şartlarında kesinlikle yapılamaz, demokrasiye aykırıdır ve eşit şartlarda bir rekabeti ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle boykot ediyoruz, gitmiyoruz sandığa' desek. Sadece 'evet' tercihinde bulunanlar sandığa gitse, bu referandum meşru sayılır mı? Sayılmaz. Muhteremler, siz bizi iftiralara, baskılara ve o devlet gücünün demir yumruklarıyla kafamıza kafamıza vurmakla karşı karşıya bırakmak yerine, kendinize güvenip, bu millete güvenip, bu milletin ferasetine, irfanına güvenip, eşit şartları, eşit rekabet ortamını yaratıp, bizi pamuklara sarmanız lazım" dedi.Meral Akşener, “Şimdi Niğde'ye gideceğim. Şaka gibi, 3-5 salon değiştirildi. En sonunda el sıkıştık, tarih ilan edildi. 'Meral Akşener geliyor' resimleri asıldı, saatte bir yırttı belediye, bizimkiler de inat ya, onlarda ısrarla saatte bir astılar. Bu inatlaşmanın sonucunda denildi ki 'bu hayırcılarla mücadele etmeyelim, ne yapalım? Toptan halledelim'. Vali bey bir yazı yazdı, bir hafta boyunca Niğde'de kuş uçmayacak. Ben 21'inde orada olacağım. Otobüs kalkıyor yolcu kalmasın. Dükkan gezmeye mani olabilecek mi? Kapı zili çalmaya mani olunabilinir mi? O Niğde'de oturup bir kahvede kahve içmeye, çay içmeye mani olunabilinir mi? Hayır" şeklinde konuştu.Akşener, “Birbirlerini öve öve geldiler. Şu anda bir başbakan 'ben doğru iş yapamıyorum' deyip gitmeye çalışıyor. Bakanlar birbirine düştü. Hollanda ile dövüştük, Almanya ile dövüştük. Birbirlerini dinlemeleri sağlamak için bize iş düşüyor. Şunlar birbirlerini dinlesin, birbirleri ile uyumlu çalışsın diye 'hayır' diyeceğiz" dedi.Meral Akşener, elindeki kınasını göstererek, “Herkes bozuldu bu işe. Türkiye'de kınayla ilgili bihaber olan ne çok insan varmış. Kına önce kurbana yakılır, Allah'a kurban. Evlenirken genç hanıma yakılır, ailesine kurban adansın diye. Sonra bizim gibi kadınların doğurduğu erkek çocuklara yakılır, askere giderken vatanına kurban olsun diye. Bunu analar yakar, sağ eline yakar. Yakarken der ki 'ya şehit ol, ya gazi'. Şimdi Balgat başta olmak üzere, Çankaya hepsi beraber benim kınaya çok kızdılar. Niye kına yakmışım. Size ne, yaktım size ne? Ama bir şey öğrendim, kınanın nerelerde yakıldığına dair bilgileri yok. Hepsinin çoluk çocuğu paralı askerlik yaptığı için anaları kına yakmadı. Nereden bilsinler" diye konuştu.