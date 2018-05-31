Akşener'den parti liderlerine toplantı çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı çağrısı yaptı

Akşener'den parti liderlerine toplantı çağrısı
31 Mayıs 2018 Perşembe 13:30

Meral Akşener, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi. Akşener, parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceğini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meral akşener #iyi parti #akşener toplantı
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