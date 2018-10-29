Akşener'den resepsiyon açıklaması: Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını eleştirerek, "Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar. Bunu kabul etmemiz, mümkün değil. Bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız" dedi

Akşener'den resepsiyon açıklaması: Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız
29 Ekim 2018 Pazartesi 10:50

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisinin 40 milletvekiliyle birlikte Birinci Meclis'e gelerek, dua etti. Meclis önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını eleştirdi. Cumhuriyetin yeni yaşının kutlanması gereken yerin Ankara olduğunu vurgulayan Akşener, "Bugün sahip olduğumuz en büyük kıymetlerden cumhuriyetimiz, 95. yaşına giriyor; kutlu olsun. Bizler birinci vazifemizin Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak olduğunun bilincindeyiz. Bazılarını cumhuriyetle barıştıramadık. Birazdan cumhuriyetin bir geleneği olan resmi törenlere katılacağım. Akşam da cumhuriyet resepsiyonunda olacaktım. Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız. Bir kez daha tekrar ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara’dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapamaz. Bugün herkes kendi geleneğinin önüne çıkıyor. Mücahit gelip, müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında, Ankara'da olacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iyi parti #meral akşener #cumhuriyet bayramı
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