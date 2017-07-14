Akşener'den sert yanıt: Ahlaki seviyeleri konusundaki 'cahilliğimi' kabul ediyorum

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan kendisine yönelik yapılan yazılı açıklamaya ilişkin "Benim adımın böylesi bir teşbihe konu olmasını bu minvalde bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bu teşbihlerin neden kadınlar bahis mevzu olduğu zaman yapıldığını ise kadına bakışın bir yansıması bağlamında halkımızın takdirine sunuyorum. Ancak sözün ve ilgili açıklamanın sahiplerinin ve destekleyenlerin meşrep genişliği ve ahlaki seviyeleri konusundaki 'cahilliğimi' kabul ediyorum" dedi

Meral Akşener'in, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın kendisine yönelik yanıtıyla ilgili basın açıklaması şöyle:



"Türkiye Cumhuriyeti, köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Bu gelenek dahilinde dikkati çeken en önemli unsurlardan biri devlet adamlarının devletimizin itibarına uygun bir ciddiyet ve ağırlıkla konuşması hareket etmesidir. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından 'muhatap alınmama iddiasına' rağmen zımni olarak da olsa şahsıma yönelik olarak yayınlandığı anlaşılan basın açıklamasının da ortaya koyduğu üzere geldiğimiz noktada 'devlet adabı' ve 'devlet adamı' kavramlarının dolayısıyla köklü devlet geleneğimizin son derece tahrip edildiğini bir kez daha üzülerek müşahede ediyoruz.



İlgili açıklamada teşbih sanatının bir mazeret olarak kullanılması, teşbihin edep çerçevesinde yapılmasının ahlaki zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Kaldı ki böyle bir teşbihi şahsıma ulaşacak kadar uluorta beyan etmek zaten söz sahibinin ve bu sözü tevil etmeye çalışanların edep ve ahlak anlayışının göstergesinden başka bir şey değildir. Zira herkesin meşrebi kendinedir elbette fakat bizim meşrebimiz bu sözü 'siyasi görüşlerin müşterekliğine' işaret eden 'masum' bir teşbih olarak kabul etmeye müsait değildir. Bu nedenle öylesine bir 'teşbih'in siyasi literatürde makul karşılanacağı zannını kabul etmek bir yana bilakis 'ağza alınması' dahi tarafımca düşünülemez.



Benim adımın böylesi bir teşbihe konu olmasını bu minvalde bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bu teşbihlerin neden kadınlar bahis mevzu olduğu zaman yapıldığını ise kadına bakışın bir yansıması bağlamında halkımızın takdirine sunuyorum. Ancak sözün ve ilgili açıklamanın sahiplerinin ve destekleyenlerin meşrep genişliği ve ahlaki seviyeleri konusundaki 'cahilliğimi' kabul ediyorum.



Son olarak hayretle ifade etmek isterim ki meşum 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana söz konusu darbe teşebbüsünü şahsımla ilişkilendirmeye yönelik iftiralar, bahsi geçen basın açıklamasında 'resmi' bir bildiri olarak dile getirilmiştir. Bu durum, iftiraların kaynağı hususunda bizi ciddi biçimde aydınlatmıştır. Dolayısıyla asıl müflislerin kimler olduğu, kul hakkının insanı düşüreceği durumu izah eden Hz. Peygamber'in (S.A.V.) 'müflis hadisi' ölçü olarak alındığında daha iyi anlaşılacaktır. Ancak anlamak için elbette insaf, vicdan ve ahlak sahibi olmak gerekir. Bunun yanında 'devletin yetkilileri' olarak 'delil olanların gereğini yapmaları' çağrıma rağmen söz konusu iftiraları resmi bir açıklamada fütursuzca dile getirip algı operasyonu yapmaya tevessül etmenin anlamını, siyasi ahlakın bir göstergesi olarak yine halkımızın takdirine sunuyorum"





TBMM Başkanlığı ne demişti?



TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'e yanıt geldi. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nda TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Ramazan ayında İstanbul'da İş Dünyası Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeği sonrasında ayaküstü birkaç kişi ile arasındaki konuşmada geçen masum bir teşbihin, muhatapları tarafından gündem oluşturmaya ve gündemde kalmaya yönelik art niyetli bir şekilde kamuoyuna yakışıksız ifadelerle yansıtıldığı belirtildi.



TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Ramazan ayında İstanbul'da İş Dünyası Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeği sonrasında ayaküstü birkaç kişi ile arasındaki konuşmada geçen masum bir teşbihin, muhatapları tarafından gündem oluşturmaya ve gündemde kalmaya yönelik art niyetli bir şekilde kamuoyuna yakışıksız ifadelerle yansıtıldığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ramazan ayında İstanbul'da İş Dünyası Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeği sonrasında Sayın Meclis Başkanımızın ayaküstü birkaç kişi ile arasındaki konuşmada geçen masum bir teşbih, muhatapları tarafından gündem oluşturmaya ve gündemde kalmaya yönelik art niyetli bir şekilde kamuoyuna yakışıksız ifadelerle yansıtılmıştır.





"MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİ" UCUZ VE SEVİYESİZ BİR SİYASİ POLEMİK KONUSU



Siyasi literatürde makul karşılanacak, siyasi görüşlerin müşterekliğini ifade eden bir teşbihin zorlamayla bir mağduriyet söz konusuymuş gibi paylaşılması, "mal bulmuş mağribi gibi" ucuz ve seviyesiz bir siyasi polemik konusu yapılma çabası kabul edilebilir bir durum değildir.



İki kişi arasındaki fikir ve siyasi söylemlerdeki paralelliği ifade eden bir teşbihi kişilerin mahremiyeti ve özel hayatı ile ilgili olarak algılamak cahillik veya art niyetliliktir.





EN HAFİF İFADEYLE EDEP SINIRLARINI AŞMAKTIR



Toplumumuzun gelenek görenek, örf ve adetlerini göz önüne aldığımızda bir bayanın ağzına alamayacağı, böylesi çirkin sözlerle, Saygıdeğer Meclis Başkanımıza fütursuzca saldırması en hafif ifadeyle edep sınırlarını aşmaktır.





UFUKTA DA SEÇİM OLMAMASINA RAĞMEN



15 Temmuz hain darbe teşebbüsü öncesinde "Yurtta sulh" ifadesini yaptığı toplantıların tamamında slogan haline getiren, aynı tarihlerde katıldığı televizyon programlarında, milletvekili olmamasına, herhangi bir siyasi partinin genel başkanı konumunda bulunmamasına ve ufukta da seçim olmamasına rağmen "Yakında Başbakan olacağım." ifadelerini kamuoyuyla paylaşan, taşeronluğa teşne müflis bir siyasetçinin muhatap alınması söz konusu değildir.



Bu açıklama kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi ve doğru bilgilendirilmesi gayesi ile zorunlu olarak yapılmıştır.