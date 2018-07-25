Akşener'den sonra İYİ Parti de kararını açıkladı

İYİ Parti Başkanlık Divanı, 12 Ağustos'taki kongrede Meral Akşener'i yeniden aday göstereceklerini duyurdu

Akşener'den sonra İYİ Parti de kararını açıkladı
25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:39

 İYİ Parti Başkanlık Divanı, 12 Ağustos'taki kongrede Meral Akşener'i yeniden aday göstereceklerini duyurdu. Partiden yapılan açıklamaya göre, "İYİ Parti Başkanlık Divanı kurultayda Meral Akşener'i aday olarak gösterme kararı almıştır." denildi.

"BAŞKANLIK DİVANI, AKŞENER'İ ADAY GÖSTERME KARARI ALMIŞTIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Geri dönmüyorum" açıklaması üzerine partinin Genel Sekreteri Aytun Çıray, Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı.

Az önce toplanan Divan'dan çıkan ilk sonuç şöyle: "Daha önce aldığımız kararda ısrarcıyız. İYİ Parti Başkanlık Divanı kurultayda Meral Akşener'i aday olarak gösterme kararı almıştır."

Etiketler; #iyi parti #meral akşener
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