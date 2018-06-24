Akşener'den Suruç açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, saat 10.30'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı.

Meral Akşener oy kullandıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada "Çok farklı seçime gittik, gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşkanını hem milletvekili seçiyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Demokrasilerde herşey tartışılabilir ama bir tek hür idaredeyle seçmenin verdiği yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. En önemli kelime de hür iradedir. Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu iradenin yansıması için elimizden geleni yapacağız. Allah hiçbirinizi utandırmasın" dedi.

Akşener gazetecilerin soruları üzerine "Hemen Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezde takip edeceğiz. Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım" yanıtını verdi.

Suruç açıklaması

Akşener, Twitter’dan ‘Şanlıurfa'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milletin oyunu özgürce ve güven içerisinde kullanabilmesi devletin namusudur. Konuyla ilgili devlet görevlilerini, devletin namusuna sahip çıkmaya davet ediyorum’ dedi.