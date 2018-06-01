Akşener'den #TülbentDevrimi çağrısı

Gittiği her ilde kendisine tülbent hediye edilen İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, tülbent devrimi çağrısı yaptı

Akşener'den #TülbentDevrimi çağrısı
01 Haziran 2018 Cuma 16:10

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, her gittiği ilde kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Akşener'e kadınlar çeyiz sandıklarından çıkardığı tülbentleri hediye ediyor.

Akşener de Twitter hesabından tülbent devrimi başlattı. Twitter hesabına "Tülbent, masumiyetin gücüdür. Sen de katıl! Evine, işyerine, balkonuna, arabana, boynuna, bileğine, başına bağla tülbentini, sen de paylaş fotoğrafını, çoğalarak geliyoruz!" yazan Akşener, vatandaşları #TülbentDevrimi başlığı altında toplanmaya çağırdı.

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #tülbent devrimi
Önceki Haber
Bahçeli hapisteki suçluları çıkarmakta ısrarlı!
Sonraki Haber
Karşıyaka'da 9 imza birden
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.