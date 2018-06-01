Akşener'den #TülbentDevrimi çağrısı

Gittiği her ilde kendisine tülbent hediye edilen İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, tülbent devrimi çağrısı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, her gittiği ilde kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Akşener'e kadınlar çeyiz sandıklarından çıkardığı tülbentleri hediye ediyor.

Akşener de Twitter hesabından tülbent devrimi başlattı. Twitter hesabına "Tülbent, masumiyetin gücüdür. Sen de katıl! Evine, işyerine, balkonuna, arabana, boynuna, bileğine, başına bağla tülbentini, sen de paylaş fotoğrafını, çoğalarak geliyoruz!" yazan Akşener, vatandaşları #TülbentDevrimi başlığı altında toplanmaya çağırdı.