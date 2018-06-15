Akşener'den Yıldırım'a: Alt tarafı bir seçim

İYİ Parti Genel Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Alçakları yeneceğiz' derken Millet İttifakı'nı kastettiğini söylerken "Günahtır be, alt tarafı bir seçim ve sonuçta milletimiz oy kullanacak" dedi

Akşener’in konuşmalarından satır başları şu şekilde:Benim en büyük hayalim, Edirneli damatla, kulağı küpeli yeğenle, Diyarbakırlı enişteyle aynı sofrada yemek yiyebilmek. Demiştim ki ilk bayramı, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra her bayramın birini Ahlat'ta geçireceğim. Kendimi Ahlatlı hissediyorum.Bir seçime gidiyoruz. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim, iktidar partisinin kullandığı dil nedeniyle savaş olarak nitelendiriyor, insanlar tarafından. Altı üstü bir seçim halbuki! Bu kötü dilin Türkiye'yi terk etmesi gerekiyor.

SURUÇ AÇIKLAMASI

Suruç'ta nedenini bilemediğimiz bir olay gerçekleşti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. AKP'lilere de baş sağlığı diliyorum. Buradan Suruç'a diyorum ki, “Allah aşkına provakasyona gelmeyin. Bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok. Ne olur sakin olun”. Devleti yönetenlerin olaya müdahale etmesi gerekiyor, tansiyonu düşürmemiz gerekiyor.