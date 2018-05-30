Akşener elindeki anketi açıkladı

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ellerindeki anketin sonucunu paylaştı: “‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçiyor. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor"

KRT yayınında konuşan Meral Akşener, “24 Haziran için çok etkili bir dip dalga geliyor. Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız. Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi. Bizim partimizin durumu iyi, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı’nı geçiyor. Anket sonucu olarak söylüyorum bunu. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor” dedi.

81 milyonun cumhurbaşkanı olmayı iddia ettiğini ve “İkinci tura Meral Akşener kalırsa Kürtler oy vermez” düşüncesini incitici bulduğunu aktaran İYİ Parti lideri, “Biz şu an birinci turdan ikinci tura geçmek üzere bir kampanyanın içindeyiz. Erdoğan’ı göndermek konusunda hemfikiriz ancak diğer Cumhurbaşkanı adayları ile rakibiz aynı zamanda biz. O yüzden birbirimizi incitmeden hareket etmeye çalışıyoruz” dedi.