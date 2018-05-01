Akşener: Emekliye ikramiye vermeniz için bizden korkmanız mı gerekiyordu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin seçim arifesinde 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye ödeneceği kararını “seçim yatırımı” olarak nitelendirdi. Akşener, “Milletimizi hatırlamak için bizden korkmanız mı gerekiyordu?” diye tweet attı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı ekonomik paketi değerlendiren Akşener, daha önce muhalefet partilerince gündemine getirilen ‘emeklilere ikramiye' uygulaması için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların, “Ekonomiyi çökertir, gerçekçi değil” sözlerini hatırlattı. Seçime 55 gün kala açıklanan paketin tamamen seçim yatırımı olduğunu savunan Akşener şöyle konuştu:

HANİ HAYALDİ?

2015 seçimlerinde muhalefet partilerinin vaatleri arasında yer alan emekliye ikramiye için hükümetten yapılan değerlendirmelerde ‘bunun bir hayal olduğu' vurgusu yapılmıştı. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o günlerde, ‘Bekara karı boşamak kolay. Bütçe açığını yüzde 70 artırır. Gerçekçi değil, ekonomiyi çökertir' dediği uygulama bugün hükümet tarafından bir seçim yatırımı olarak gündeme getiriliyor.

SEÇİM RÜŞVETİ

Emeklilerimiz bunu hak ediyor. Madem imkan vardı, yıllardır bu haktan neden mahrum bıraktınız? Neden bu hakkı, hak olarak teslim etmeyip, bir seçim rüşveti gibi sunuyorsunuz. Türkiye'nin bu imkanı varken, vatandaşın sırtındaki vergi, ceza, prim borçlarını hafifletmek için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu?”

Akşener, emeklilere vaat edilenlerin yeterli olmadığının altını çizerek, “İYİ Parti'nin emeklilerimize, çiftçimize, tüccarımıza, vergi ve ceza yükü altında ezilen vatandaşlarımıza sunacağı imkanları, teslim edeceği hakları duymak için bekleyin. Nasıl oluyormuş göreceksiniz” dedi. Akşener hükümete şu soruları yöneltti:

“Üniversitelerden atılan binlerce öğrencimizin okullarına yeniden kavuşabilmeleri, her seçimde kullanmaktan bıkmadığınız imar sorunlarını giderecek adımlar, mazot ve gübre fiyatlarıyla belini büktüğünüz, ekebilecekleri toprak verebilmek için, yaşlılarımızın bir derdine derman olan aylıklarını artırmak için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu? Yetmez. Türkiye'nin imkanı var, vatandaşımız hak ediyor. Gerekeni siz yapmadınız, 55 gün sonra biz yapacağız”

EMEKLİYE AKŞENER ZAMMI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ise emekliye iki bayramda ikramiye kararının, “Emekliye Akşener zammı” olduğunu savunarak, “Dini bayramlarda emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Şaka değil, emin olun Meral Akşener ve İYİ Parti'nin önlenemez yükselişi olmasa 24 milyarlık bu paket asla çıkmazdı. Meral hanım sözleşme ve mülakat saçmalığını da kaldıracak. Hadi bakalım” dedi.