Akşener: Erdoğan'ın en korktuğu kişi benim

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Halk Arenası'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu

İYİ Parti’nin kurulduğundan bu yana medyanın her türlü karatmayı kendisine uyguladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akşener kelimesini hiç ağzına almadığını söyleyen Akşener, bunların nedenini Halk Arenası’nda açıkladı…

İYİ Parti’nin kuruluşunun herkes için dikkat çekici olduğunu belirten Akşener, “Merkez sağ oyları İYİ Parti’ye doğru yürüyüşü oldu alarm zilleri çaldı ve erken seçime gidildi. Bu işin faili ben ve partimdir kusurumuza bakmayın. Ama bir şey oldu. Medya her türlü karartmayı sadece bana uyguladı. Şimdi bir merkez medya diye kendine tanım yapmış bir televizyondan sadece Balıkesir mitingimin 10 saniyesi verildi. Yani yanlışlıkla verildi. Bunu yanlışlıkla veren iki genç arkadaş bilgime göre işlerinden atıldı” dedi.

“MUHARREM İNCE BANA GÖRE DAHA ŞANSLI”

Muharrem İnce’nin kendisine göre daha şanslı olduğunu ifade eden Akşener, “Ee tabi annesi Rizeli olduğu için onların hemşehrilikleri daha baskın. Dolayısıyla Rizelilik önemli bir iştir. Ben gelin olduğum için biraz daha kenarda kalıyorum. Ama bende Rumeli göçmeniyim tam Rumeli göçmeniyim. Yani anam babam”

“ERDOĞAN’IN EN KORKTUĞU KİŞİ BENİM”

“Yani buradan şunu anlayabilirsiniz. Niçin Meral Akşener’i sayın Erdoğan hiç ağzına almadı. Troller yazıp çiziyor hakaret ediyor ama çevresindekiler dahil görmüyor konuşmuyor. Bir küçük ortak var. Arada bir kafayı çıkartıyor o kadar. Altı ay içinde 61 ile gittim. Bundan kimsenin haberi yok. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Bu şeref bana ait üzgünüm sayın Erdoğan’ın en korktuğu kişi benim… Çünkü sayın Erdoğan rakiplerini kendi seçer. O rakipleri çerçeveler o çerçevenin içine koyar ondan sonrada onu tekmeler. Bu çerçeveye uymayan bir kişi var. Onun adı da Meral Akşener”

15 MİLLETVEKİLİNİ BEN TALEP ETTİM

Türkiye’deki yargı sistemine vurgu yapan Akşener, “Ben sayın Kılıçdaroğlu’ndan 15 milletvekilini istedim. O arkadaşları talep etme nedenim; biz tüm şartları yerine getirmiştik. Yargıtay yazı yazdı, seçime girebilir diye. YSK toplandı 5’e 5 karar veremedi. Yargıya güvenimiz olmadığı için işi şansa bırakmamak için Sayın Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerini talep ettim. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. YSK süreçten sonra bizim seçimlere girebileceğimizi açıkladı. Bu ülkenin cumhurbaşkanlığı görevini yürüten zat ise çıkıp YSK’ya ‘neden Cumartesi günü karar vermediniz’ dedi.” ifadelerini kullandı.