Akşener: Erdoğan vatandaşın cebinden alıyor müteahhidin cebine koyuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun mitinginde konuşuyor. Rakibi Erdoğan'a seslenen Akşener "Kadınlar, gençler bıktı artık senden... Abbas yolcu..." diye konuştu. AKP'nin 'yol, köprü, tünel' gibi icraatlarına da değinen Akşener "Tayyip Bey vatandaşın cebinden alıyor, yandaş müteahhidin cebine koyuyor" diye seslendi

Kürsüye İYİ Parti’den Samsun milletvekili adayı olan 9 isimle birlikte çıkan Akşener, AKP’ye sert sözlerle yüklendi.

Akşener “İYİ Parti, başta Erdoğan ve arkadaşlarına iyi geldi, 19 Mayıs’larda, 29 Ekim’lerde 10 Kasım’larda yatak yorgan hasta olup, yatarlardı. İYİ Parti gelince birden bire iyileştiler. Sağlıklarına iyi gelrdik arkadaşların” dedi. Rakibi Erdoğan’ı hedef alan Akşener “Kadınlar, gençler bıktı artık senden… Abbas yolcu…” diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü; “Kocaman üniversiteler yapmış, içinde hoca yok hoca, eğitim yok. Bugün dolar 4.71. Arkadaş ‘üst akıl’ diyor. Kardeşim bu üst akıl nedir? Tarifle, gereğini yap, biz de senin yanında duralım. Ama yok. Tillerson’la 3.5 saat konuştular. Ve sonuç itibariyle 14 şeker fabrikası peşkeş çekildi. Yuhalamayın ama 24’ünde gereğini yapacağız. Buradan şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum: Sakın ola o fabrikaları kapatmaya, işçileri işten çıkartmaya kalkmayasınız. Cumhurbaşkanı olduğumda satışları kaldıracağım.”

“SİZDEN ALIYOR YANDAŞ MÜTEAHHİDİN CEBİNE VERİYOR”

AKP’nin ‘yol, köprü, tünel’ gibi icraatlarına da değinen Akşener “Tayyip Bey vatandaşın cebinden alıyor, yandaş müteahhidin cebine koyuyor” diye seslendi.

ARTIK ‘ANANI DA AL GİT’ DEMİYOR



Akşener sözlerini şöyle sürdürdü “Çiftçiyi tarlasıyla barıştıracağız. Çiftçi kredi almaya gidiyor, ekspertiz parası, dosya parası, aldığı paranın 3’te birini bankada bırakıyor. Bunu ortadan kaldıracağız. Sanayileşmeyi bitirdiler. Endüstri dört sıfırı konuşurken biz gençlerimizin işsizliğini konuşuyoruz. 10 milyon işsiz var. Bunun yüzde 26’sı genç. Öncelikle gençlerin işsizliğini çözeceğiz. Bir ülkede gençlerin iş bulamaması o ülkeyi yönetenlerin sorunudur. İş bulamayan gençlerimize vatandaşlık maaşı bağlayacağız.

Seçimlerin bir güzel yanı da partiler seçmene vaatlerde bulunuyor. Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken sakin bir ses tonuyla ‘lütfen dolar almayın’ dedi. Daha önce dolar fırladığında ‘Alanlar haindir, alanlar münafıktır’ demişti. İYİ Parti olduğu için şimdi milletimize yalvarıyor. Doğrusu da budur. Erdoğan artık seçmene, ‘Ananı da al git’ demiyor. Sayın Erdoğan artık seçmene ‘lütfen’ diyor. Onun da dilini değiştirdik, iyi oldu”