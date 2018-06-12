Akşener 'FETÖ'cü yanlarında' dedi, isim açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV’ye konuk oldu

Akşener 'FETÖ'cü yanlarında' dedi, isim açıkladı
12 Haziran 2018 Salı 11:10

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV’ye konuk oldu.

Birbirinden önemli bir çok soruya net cevaplar veren Akşener, 1997 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismi açıkladı. Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile “merhaba” düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu aktararak, “O dönemde de benim Gülen’le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dır. Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #meral akşener #iyi parti #oğuzhan uğur
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