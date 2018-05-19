Akşener gençlerle birlikte Anıtkabir'de

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Akşener, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp dua etden Akşener, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen törenlerle kutlanırken yüz binler de sabah saatlerinden itibaren Anıtkabir’e akın ediyor. Ata’nın huzuruna çıkanlar arasında İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de vardı. Yanına gençleri ve partilileri alarak Anıtkabir’e giden Akşener, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp dua etti. Akşener daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.