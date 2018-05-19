Akşener gençlerle birlikte Anıtkabir'de

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Akşener, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp dua etden Akşener, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi

Akşener gençlerle birlikte Anıtkabir'de
19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:05

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen törenlerle kutlanırken yüz binler de sabah saatlerinden itibaren Anıtkabir’e akın ediyor. Ata’nın  huzuruna çıkanlar arasında İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de vardı. Yanına gençleri ve partilileri alarak Anıtkabir’e giden Akşener, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp dua etti. Akşener daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #anıtkabir
Önceki Haber
Kayseri Boşanma Avukatı Metin Polat'tan Boşanacak Çiftlere Tavsiyeler
Sonraki Haber
Gençlerden İnce'ye makam aracı: Bisiklet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.