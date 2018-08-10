Akşener: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları toplantısı sonrası konuştu. İYİ Parti lideri, kötüye giden ekonomik tablo karşısında hükümete destek verdi ve birlikte hareket etme çağrısında bulundu

Akşener: Hükümetin yanındayız!
10 Ağustos 2018 Cuma 16:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi. Ekonomiye ilişkin Akşener, "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun.  Türkiye Cumhuriyeti,  aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meral akşener #iyi parti
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