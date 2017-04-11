Akşener iddialı konuştu: Siyaseti bırakırım

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, referandumla ilgili açıklamalar yaptı. Akşener, seçimde yüzde 61.5 oranında evet çıkması durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.
Bir zamanlar MHP'de siyaset yapan ancak kongreye gitmek istedikleri için partiden ihraç edilen isimlerden biri olan Meral Akşener, 'hayır' için referandum çalışmalarını sürdürüyor.
Akşener, katıldığı bir televizyon programında referanduma ilişkin açıklamalar yaptı. Referandumdan 'evet' çıkmaması durumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne yapacağını merak ettiğini belirten Akşener, seçimlerde AKP ve MHP'nin toplam oy oranı olan yüzde 61.5 evet'in çıkması durumunda da siyaseti bırakacağını söyledi.
Akşener şu sözleri söyledi: "Yeni parti mevzusunda (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin artık MHP'nin başından gitmeyeceğine dair bir kanı oluşmaya başladı. Ama şöyle bir meydan okumayla bakıyorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP'nin oyu, yüzde 49 AKP'nin oyu. Bu referandum dan yüzde 61.5 AK Parti ve MHP oyu var. Bu referandum dan 'Evet' çıkmazsa Bahçeli'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çıkarsa ben gereğini yapacağım, siyaseti bırakacağım."