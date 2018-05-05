Akşener'in evinin karşısına bu yazıyı yazdılar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir!" yazısı yazıldı

Akşener'in evinin karşısına bu yazıyı yazdılar!
05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:20

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir!" yazıldı. İYİ Partililer ve sosyal medya kullanıcıları yazıyı tehdit olarak yorumladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulundan start verdi.

LÜTFÜ TÜRKKAN TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Akşener'in imza kampanyasının yürütüldüğü saatlerde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan twitter hesabı üzerinden bir görsel paylaştı.

Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazılan" Her an herşey olabilir..." görseli ile birlikte "Sayın @meral_aksener'in evinde helikopter indirecek pist olmayınca, karşı duvarına yazı yazmışlar. Korkmuyoruz..! Siz korkun..!" mesajını paylaştı.

Etiketler; #meral akşener #meral akşener tehdit
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