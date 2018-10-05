Akşener'in evinin önünde gösteri yapanlara soruşturma

İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konutunun önündeki izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valilikçe derhal tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükununa yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir."