Akşener: İnce'ye para gönderemiyorum, cep delik cepken delik

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında "Muharrem İnce'ye teşekkür ederim. 500 TL yatırdı. Ben yatıramıyorum, cep delik, cepken delik" dedi

Akşener: İnce'ye para gönderemiyorum, cep delik cepken delik
29 Mayıs 2018 Salı 10:13

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Akşener seçim bağışları ile ilgili "Utanıyorum, para istemek zor iş. Aziz milletim, bu konuda da yardımcı olursa sevinirim. Muharrem İnce'ye teşekkür ederim. 500 TL yatırdı. Ben yatıramıyorum, cep delik cepken delik" diye konuştu

"CUMHUR İTTİFAKI'NI GEÇİYORUZ"

Akşener, KRT TV'de Sorguluyorum adlı programa konuk oldu. Akşener, anket yaptırdıklarını belirterek, "Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçerek Meclis'te çoğunluğu sağlıyor" dedi.

"SEÇİM İKİNCİ TURA GİDİYOR"

Akşener ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tura kaldığını söyledi, "İnşallah ben de ikinci tura kalacağım" diye konuştu.

Etiketler; #iyi parti #meral akşener
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