Akşener: İnsanlar korktuğu için parti binası bulmakta zorlandık!

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan Meral Akşener, İnsanlar korktuğu için parti binası bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Kraldan çok kralcı türemiş" dedi. Akşener, "Çok teknik işleri var, onları yapmaya çalışıyoruz. Ekim ayının 15'inde parti çalışmalarını tamamlayacağız." dedi

MHP'den istifa ederek yeni parti kurma girişiminde bulunan Meral Akşener FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.



Akşener şunları söyledi:



İnsanlar korktuğu için parti binası bulmakta zorlandık. Kraldan çok kralcı türemiş. Biz MHP'nin devamı olmayacağız.



7 Haziran seçimlerinde ağır bir iftiraya uğradım. Ucunda ölüm de olsa her şeye hazırım. Bir kadın hakim tarafından beraat ettim.



Kınalı eller bana ait bir işarettir.



Akşener, TEOG'un kaldırılacağına ilişkin eğitimin yaz-boz tahtasına çevirilerek geliştirilemeyeceğini söyledi.