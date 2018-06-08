Akşener: İş imkanı sağlayacağına kahve açıyor

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine Karadeniz’de devam ediyor. Akşener bugün rakiplerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’deydi

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor .Bu kapsamda il ziyaretlerini sürdüren Akşener'in bugünkü durağı Rize ve Gümüşhane. Tarifeli uçakla programının ilk ayağı olan Rize'ye hareket eden Akşener'i, Rize-Artvin Havalimanı'nda büyük bir kalabalık karşıladı. Akşener, daha sonra Valilik Meydanı'ndaki miting alanına doğru hareket etti.Akşener'i, valilik önündeki meydanda on binlerce Rizeli karşıladı. Yoğun katılımın gösterildiği mitingde kadınların ve gençlerin çoğunlukta olması dikkat çekti. Meydanda sık sık "Cumhurbaşkanı Akşener" sloganları atılırken, alan renkli görüntülere sahne oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kıraathane' açıklamalarına tepki gösteren Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Rize’nin çayı 2.45 denilip de daha ucuza satılıyorsa bu devri değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bir soru sordum ben Rize’de devletin yaptığı fabrika var mı? dedim. En son Demirel zamanında yapılmış o günden beri bir şey gelmemiş. Ülkenin derdi genç işsizliği. Biz devlet olarak gencine iş bulana kadar maaş bağlayacağız dedik herkes hopladı. Biz emekliye bayramlarda ikramiye vereceğiz dedik geldi. Bazıları eksik yatıyor onu biliyoruz. İYİ Parti herkese iyi geldi.Ekonomi vaatlerine de iyi geldik. 453 milyar dolar borcumuz var. 70 milyar dolar özelleştirmeden gelen para. 16 yılda 2.5 trilyon vergi toplandı burada bir soru sormamız lazım bu para nereye gitti kardeşim? Bir tane fabrika açıldı mı? Hayır. Gençlere iş mi sağlandı? Hayır. Üretim politikası üzerine ekonomi kurmazsak fındık çarçur olur. Dünya fiyatını belirlemesi gereken Türkiye, ağzını açar bakar öyle."

"NİYE TİKA İÇİN HOPLADILAR BİLİYOR MUSUNUZ?“

Rize’ye havaalanı yeni yapılıyor inşallah bitirmek bize nasip olacak. Gençlerimize iş bulacağız. Her yıl 50 milyon dolar yatıracağız, fabrikalar açacağız.Buraya ziyarete gelen Bakanların arabalarına bakın. Bunların paralarını siz veriyorsunuz. Bunların gelini, damadı, çocuğu bu arabalara biniyor. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunlara 'inin o arabalardan' diyeceğiz. Vatandaşın kredi kartı borçlarını sileceğiz dedik yine hopladılar. 8 milyar TL’ye denk geliyor. Biz bu borcu sildiğimizde ailelerin intiharının önüne geçeceğiz. Biz millet odaklı projeler hazırlıyoruz.Niye bu TİKA için bu kadar hopladılar biliyor musunuz? Bu TİKA yıllık 8.5 milyar dolar para harcıyor. Bu paranın nereye gittiği, nereye harcandığı belli değil. Bu paranın 6.5 milyar doları sizin cebinizden çıkıyor. Biz oraları temizleyeceğiz her bir haramzade 'güle güle' olacak.”

“MİLLETİN CEBİNE PARA KOYACAĞINA KAHVE AÇIYOR”

"Çılgın projeler var havalarda uçuşuyor. Kanal İstanbul 65 milyar dolara mal oluyor. Diyorum ki Sayın Erdoğan 65 milyar dolar oraya yatırılacak buradan Türkiye’ye Rize’ye hangi gelir getirilecek. Yeni bir fikir getirdi şimdi. Kahve açacak kahve. Milletin cebine para koyacağına kahve açıyor. Bu çocuklara iş imkânı sağlayıp kahvelerden çekeceğine kahve açıyor. Bu şehir hastaneleri durumunu ben gündeme getirdim. Yollar yapıldı, köprüler yapıldı hepsine garanti verildi. Dün Sayın Erdoğan dedi ki “İnşallah hastanelerimiz dolacak” sizlerin hasta olmasını bekliyorlar yani.4 milyon Suriyeli var ülkemizde nereye gitsem şikâyet ediliyor. Suriye’nin iç işlerine burnumuzu soktuk tam 150 milyar dolar para harcadık. Biz Suriyeli kardeşlerimizi güvenli bir şekilde memleketlerine göndereceğiz.”

