Akşener: Kaldıramıyorum, sindiremiyorum

Afyon’daki basına kapalı toplantıdaki Meral Akşener'in “Evet, oy oranımızın beklediğimizin çok altında çıkmasını açıkçası ben de kaldıramıyorum, sindiremiyorum” dediği öğrenildi

İYİ Parti’nin olaylı Afyon toplantısının ardından Genel Başkan Meral Akşener, bir daha aday olmayacağını açıklamıştı.

Meral Akşener’in bu kararına karşılık İYİ Partililer Akşener’in evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Akşener de evinin önünde bekleyenlerden 72 saat süre isteyip kararını açıklayacağını belirtti. Daha sonra Akşener’den “Kararım kesin, aday olmayacağım” açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından Başkanlık Divanı acil olarak toplandı. Bu toplantıda “Tek adayımız var Akşener” kararı alındı. Karardan kısa bir süre sonra da İYİ Parti Genel Başkanı’na İYİ Parti Başkanlık Divanı’ndan rest gibi bir karar daha çıktı. Kararda “İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener kararından dönmeyip aday olmazsa, biz tüm Başkanlık Divanı üyeleri de kendisi gibi görevi bırakacağız. Meral Akşener yoksa biz de yokuz…” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk, bu gelişmeleri meydana getiren Afyon’daki basına kapalı toplantıdaki Meral Akşener'in, kritik sözlerini yayımladı. Habere göre Akşener “Evet, oy oranımızın beklediğimizin çok altında çıkmasını açıkçası ben de kaldıramıyorum, sindiremiyorum. Başarısızlık varsa bütün sorumluluk bana aittir” dediği öğrenildi.

Ayrıca haberde Akşener’in kararıyla ilgili adı verilmeyen milletvekillerinin değerlendirmesi ise şöyle yer aldı: “Meral Akşener'in yaşanan bu gelişmelerden sonra adaylığa zor ikna edileceğini belirtti. Akşener'e parti içinde yöneltilen eleştiriler arasında milletvekili aday sıralamasında yanlışlık yapıldığı, MHP'den gelenlere ağırlık verildiği, il başkanlarının milletvekili adayı gösterilmesi de yer alıyor. Bazı partililer de, CHP ile ittifakın partiye zarar verdiğini, oy oranını hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde azalmasına yol açtığını öne sürdü.”