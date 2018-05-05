Akşener konuşurken vatandaş bağırdı: Bizi tehdit ediyorlar

Vatandaş, Akşener konuşurken korkutucu bir iddiayı gündeme getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı konuşmasını kesip, dinledi ve "Hesabını soracağım" dedi

Meral Akşener, Kahramanmaraş’ta konuşurken, kendisini izleyen partililerden biri bağırarak önemli bir iddiada bulundu. Akşener konuşmasını yarıda keserek, vatandaşın bu iddiasını kürsüden şöyle tekrarladı:

“Arkadaşımız diyor ki, imza vermeye gidiyoruz. Bizi tehdit ediyorlar. Bürokrat yetkili, ‘Attığınız imzanın sonucuna katlanacaksınız’ diyormuş.”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bu iddiayı tekrarladıktan sonra, “Bunlar korkaklar. Korkaklara, bürokratlara sesleniyorum. Bu iktidar sizi ortada bırakır. Öylece ortada kalırsınız. Bu işi sonuna kadar takip edeceğim. Kimseyi imza veriyor diye tehdit edemezsiniz” dedi.

İMZA VERENLERLE TARTIŞAN POLİSE DE İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Kartal'daki Anadolu Adliye'sinde bir Polisin imza atanlarla tartıştığı iddialarıyla ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.