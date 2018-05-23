Akşener: Merkez Bankası'nı maymuna çevirdiniz

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Isparta'da vatandaşlara hitap ediyor. Akşener buradaki programın ardından saat 16:00’da Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenleyecek

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Isparta’da vatandaşlara hitap ediyor. Akşener, konuşmasına başlamadan önce coşkulu kalabalığı selamlayıp kendisine vatandaşların uzattığı hediyeleri kabul etti. Akşener ‘cumhurbaşakanı Akşener’ tezahüratlarına inşallah diye yanıt verdi

Akşener’in konuşmalarından satır başları:

Size babanın kızını emanet etmeye geldik. Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş Büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız.

“24 Haziran'dan sonra doları düşüreceğim” diyor. Hadi oradan… Şimdi düşürün milleti perişan etmeyin. Gencecik çocuklar evlatlarımız işsizken, sizler çoluk çocuğum keyif sürsün diye saraya at padoku yaptırıyorsun. Yazıkla olsun. Hemen OHAL'i kaldırın. Ekonominin ellerini kollarını serbest bırak. Nobel Ödülü verecekler mübareğe.

Ekonomiyi düzenleyecek doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli'ne seni ben aday göstereceğim.Bir arkadaşımla konuştum. Dedi ki “Meral Hanım milleti uyar. Dolar böyle giderse 6 TL'yi bulur.” Dolar toto oynuyoruz şu an. Her konuda zam kapıda.

Süleyman Demirel Üniversitesi'ni bölmeye kalktılar. Atatürk'e düşmanlardı, anladık ki Baba'ya da düşmanlar.Isparta, gülüyle dünya markası. Hizmet getiremiyorlar buraya. Zorlarına gider çünkü. Biz buraya fabrikaları ve gerekli AR-GE merkezlerini kuracağız. Isparta'yı İspanya, ve Fransa'ya kafa tutacak hale getireceğiz. Çiftçiyi de sevmezler zaten bunlar.

“İSRAFI HAD SAFHAYA GETİRDİLER”

Gençlere gelince, öğretmenler, sağlıkçılar atanamıyor. AKP'den kâğıt getirmeyen hiç kimse bir yerde işe giremiyor. Hah bu yuhalanır işte. Amam siz yuhalamayın yine de. Kendi çocuklarınız utanmadan kaymakam, vali yanında bir ay çalışıyor en ballı maaşlara gidiyorlar. Ama bir şey daha var, sizin evlatlarınızı ya sözleşmeli çavuşluğa, ya sözleşmeli erliğe, ya da taşerona mecbur bırakan bir iktidar gidecektir gitmelidir. İsrafı had safhaya çıkardılar. O çiftlik haline getirilmiş kurumlar var ya onların hepsini gözden geçirip hepsine son vereceğim. YÖK'ü kapatıp yetkilerini üniversitelere vereceğim. Vereceğim ki bilim olsun.

“HAKSIZ MAL EDİNENİN ELİ YANACAK”

Öyle ağır yasalar çıkaracağım ki rüşvete eli uzananın eli yanacak. Haksız mal mülk edinenlerin eli yanacak. İtibarı israfa bağlayanlara buradan seslenmek isterim. Bir tarafta helal ekmek peşindeki insanlar bir yanda “itibarda israf olmaz” diyen biri. Müslüm Gürses'in dediği gibi “Bu ülkeyi yakarsa garipler yakar.” Ekonomi güvendir güven. Durmuş Yılmaz bizimler 95 krizini çözen Ayfer Yılmaz bizimle.Yabancı yatırımlardan ayak bastı parası alıyorlarmış, yatırım gelir mi? Gelmez. 450 milyar borcu var Türkiye2nin ödemesi gereken. 2 trilyon dolar vergi toplandı 70 milyar dolar özelleştirme geliri ede edildi. Peki Isparta'ya ne yapıldı bu parayla?