Akşener: Ne zorumuz var Suriyeliler için bu kadar para harcadık?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Hükümetin dış politikadaki tutumunu eleştiren Akşener, "Ne zorumuz var da paramızı Suriyeli sığınmaçı macerasına harcıyoruz? Bu para benim milletimin parası" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Hedefi tutturduk" açıklamalarına tepki gösteren Meral Akşener, "Damat ekonomiden zerre kadar anlamıyor. O Damat efendi gelsin de ekonomiyi milletten öğrensin" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Bütün kararları bir kişinin aldığı yargının tek bir beşere bağlandığı sistemi Türkiye'nin bekası olarak anlattılar. Sonuç tam tersi oldu. İYİ Parti olarak haklı çıktık" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dün Demokrat Parti, bugün İYİ Parti

İlk grup toplantısını yaptığımız 2019 yılının ilk toplantısına hoş geldiniz.Her kötülüğün yerine bir iyiliğin geldiği bereketli bir yıl olmasını Allah'tan niyaz ediyor her partinin çalışmalarında başarılar diliyorum. 2019 yılında inşallah zulüm ortadan kalkar, açlık azalır. Aziz milleti,m geçtiğimiz hafta yine şehitler verdik. Ruhları şad olsun milletimizin başı sağolsun. İktidar ülkeyi öyle bir yönetiyor ki bırakın geleceği konuşmayı, 2018’e nereden başladı neler yaşadık ve nereye geldik.Geçen yılın en önemli siyasi olayı 24 haziran seçimiydi milletimizin idaresi mührünü vurdu ve biz de mecliste yerimizi aldık iyi ki varsınız cesur insanlar iyiki varsınız. Biz ömrümüz boyunca hakikatı haykırdık Allah ömür verdiği sürece de haykırmaya devam edeceğiz.

Yeni sistemde kriz olmayacak dediler. Hiçbir aksamayacak Türkiye uçacak dediler.Bütün kararları bir kişinin aldığı yargının tek bir beşere bağlandığı sistemi Türkiye'nin bekası olarak anlattılar. Sonuç tam tersi oldu. İYİ Parti olarak haklı çıktık maalesef haklı çıkmasaydık.Hiçbir şey ve hiç kimse hakikatten daha büyük değildir. Dün Demokrat Parti'nin kuruluş yıl dönümüydü. O günlerde Demokrat Parti'ye burun kıvıran statüko bugün de İYİ Parti'ye burun kıvırıyor. Demokrasi mücadelesinin tüm kahramanlarını Menderes, Celal Bayar, Hasan Polatkan'ı saygıyla anıyorum.

Yaşadığımız sıkıntıları AK Parti'nin bu tutumu tarihte ne ilk ne de son örnektir. Hepimiz nihayetinde insanız beşeriz eksiklikleri hataları olabilir. Ben size desem ki filanca bir adam var hem en iyi doktordan daha iyi ameliyat yapar, parayı en iyi yönetir, öğrencileri de en iyi öğretmenden iyi yetiştirir. Ashab suresinde Tevbe süresinde bize elbette bize tek bir şey hatırlatılır elbet de her şeyi hakkıyla bilen sadece Allah'tır. Biz ilk günden beri bunları haykırdık. Türk milletinin huzura ihtiyacı var. Ülkenin yarısına düşman muamelesi yapıp yeni huzursuzluklar üretmek akıllı işi değildir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun Türk milletinin her ferdini kardeş biliyor ve bağrımıza basıyoruz.Bir cahil size laf attığında selam deyip geçin. Kimsenin onuruna şerefine dokunacak tek bir söz etmeyin. Kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlar var. Bunların fitnelerine uyup komşularınızla dostlarınızla akrabalarınızla tartışmayın.

Bugün kendine hakim olamayan iktidar sahiplerinin sözlerine baktıkça mübarek rehberimize daha çok sarılacağız. Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Aziz milletim sen insan sarrafısın seçeceğin insanı iyi anlarsın. Şundan emin olun ki İYİ Parti yalan söylemeyecek. 'Umut fakirin ekmeğidir' deyip boş umutlar vermeyecek, çalışacak ama çaldırmayacak. Şehirlere ihanet etmeyecek, ranta rüşvete haram kazanca müsaade etmeyecek, torpile kayırmaya ihale fesatçılığına fırsat vermeyecek. İYİ Parti çalışkan olacak ve milletimize sözümüz budur.

Her sözün takipçisiyim

Şimdi size belediye başkan adaylarımızın birkaçını daha açıklıyorum...

Mete Özdemir: Ardahan Belediye Başkan Adayı

Zühtü Bahadır Bayraç: Karaman Belediye Başkan Adayı

Yunus Özyıldırım: Bayburt Belediye Başkan Adayı

Ahmet Nalçacıoğlu: Kilis Belediye Başkan Adayı

Ahmet Özgür: Siirt Belediye Başkan Adayı

Ömer Küçük: Düzce Belediye Başkan Adayı

Verdiğiniz her sözün takipçisi ben olacağım. Öl söz verme öl sözünden dönme. Allah'ım bizi sözünden dönenlerden eyleme.

Damat efendi ekonomiyi halktan öğrensin

2018 yoldan çıkmış bir zihniyetin hataları yüzünden yanlışlarla dolu bir yıl oldu. Milletin cebine giren üç-beş kuruş da eriyip gitti. İşsizlik rekor kırıyor, ekonomimiz yerinde bile sayamıyor. Krizi durdurmak için ciddi bir tedbir de yok. Ekonomiyi yürüten Damat efendiler atlattık diyorlar ama çarşıya pazara çıktığımızda durum böyle değil.16 yıl aradan sonra enflasyon yine yüzde 20’lerin üzerine çıktı. Krizi durdurmak için ne yazıkki bir önlem alınmadı. Ekonomiyi yöneten Damat efendiler “ekonomiyi atlattık” diyor ama pazara çıkınca bunun böyle olmadığını görüyoruz. Emekliye bir huzur yok, çalışanlar mutsuz, esnaf siftahsız. Damat ekonomiden zerre kadar anlamıyor. O Damat efendi gelsin de ekonomiyi milletten öğrensin. Ama Damat efendi iddialı yok efendim atlattık yok efendim tutturduk. Sen neyi tutturuyorsun efendi.Milletin dengesi şaştı, çıksana sen bir pazara. Asgari ücretle geçinmeyi başar da seni görelim. Size Ak Parti Genel Başkanı değil Cumhurbaşkanı olarak sesleniyorum. Tüy bitmemiş Yetim hakkını yiyenlerden hesap sorun. ‘Hırsızlık yapan kızım Fatma da olsa elini keserdim’ diyen adaletin izinden gidin.0cak 2018’de 1 dolar 3,76 idi bugün 4,76… Ambargo yok, Trump’tan tweet yok Putin’den tehdit yok demek ki sebep iktidarmış. Millet evini barkını satmaya başlamış hedefi tutturduk demeniz bu mu. Hedefiniz milleti evsiz bırak mı? Küçük bir azınlık ülke servetinin yüzde 77’sine sahip oldu.

Bu para milletin parası

Yanlış dış politikayla Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolarımızı harcadık. Bu para Türkiye’nin 2019 bütçesinin 4’te biridir. Suriye’nin 2018 yılı bütçesi ne kadar biliyor musunuz? 18 milyar dolar. 4 milyon Suriyeliye Esad 8 milyar dolar harcıyor. Ne zorumuz var da paramızı bu maceraya harcıyoruz.Bu para benim milletimin parası, bu para milletimin alamadığı maaş zammı, bu para çarşıda pazardaki zammın sebebi, bu para ödenemeyen senetlerin kapanan kepenklerin sebebi. Daha iş başına gelmeden önerdiklerimizle millet nefes alıyor.

Her taşın altında 5 firma

Türkiye’de binlerce firma var ama nedense her taşın altından 5 firma çıkıyor. Dünya 5’ten büyük ama bu 5’li de Türkiye’den büyük. Bu firmalar geçen sene 30 milyar dolardan fazla iş aldılar. İktidar kriz yok diyerek galiba bu kodomanlardan bahsediyor. Size otoyol ücretlerini Türk Lirası’na çevirin dedik yapamadınız. Üzerine de yüzde 40 zam yaptılar. Zam döviz artışını karşılamıyor milletimiz geçmeyen araç başına da 238 lira ödüyor. Geçenden 135 geçmeyenden 238 lira alıyorlar.Kamu özel sektörü AKP’ den önceki 15 yıllık dönemde 67 proje gerçekleşti ”1,1 milyar dolar şirketlerin toplam karı 545 milyar dolar. Kar ortanı yüzde 4 ve para kazandılar. 2003-2017 döneminde ise AKP iktidarı ile geçen 15 sende bir ”58 proje yapıldı. 53 milyar dolar yüzde 4 kar etseler 2 milyar dolar kar etmeleri gerekirdi. Ancak bu projeyi yapan şirket 72 milyar dolar kar edecekler. Kar oranı yüzde 4’ten yüzde 43’e çıkmış. İşte bunlara haram olsun zıkkım olsun.Özel sektör elbet de kar etsin ama simitçi kardeşime soruyorun sen 1,5’a sattığın simitten, 5 liraya sattığın soğandan 7 lira kâr edebiliyor musun? Yüzde 143 kar etmek nedir? Milletin cebinden çıkan para 320 milyar dolar. Üstelik bunlar kazandıklarından vergi de vermiyorlar. Maliye Bakanlığı bu şirketin 424 milyonluk vergi borcunu bir kalemde sildi. Gidin bağlı bulunduğunuz vergi dairesine dilekçenize verin. Bu şirketlere yapılan vergi indiriminden bende faydalanmak istiyorum deyin. Bu 5’li sizi tehdit mi ediyor. Varsa böyle bir şey gel bize anlat halden anlarız.

Türk Telekom'un içini boşalttılar

Türk Telekom Türkiye’ni n göz bebeğiydi. Yıllık 2,1 milyar dolar kâr ediyordu. Yıllık 1 milyar dolar vergi ödüyordu. Hince özelleştirdiler. Bugün Türk Telekom, Türk bankalarına 5 milyar dolar borç bıraktı. Telekom’u alan yabancı grup, şirketin içini boşalttı. Bu borç Türk milletinin sermayesidir.Poşet için verilen 25 kuruşluk ücreti eleştirdiğimizde çevrecilik diyorlar. Yazlık sarayı için 50 bin ağaç kestiren zihniyetin çevrecilikle ne işi olur. 25 kuruşun 15 kuruşunu bakanlık alıyor. Memleketi 15 kuruşa muhtaç ediyorlar.Ülkemizin yüz akı olan birinci ana bakım merkezi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ihaleye çıkarılıyor. Aziz milletim bu iktidarı sana şikayet ediyoruz. Ha bu fabrikayı satmışsın ha ordumuzun birliğini. Diğer ülkelerin 9-10 milyona ürettiği silahlar bu fabrikada 4 milyona üretiliyor. Üstelik yapılacak ihaleyi de kimin kazanacağı hakkında şimdiler bilgiler var. Sayın bakan ‘işçilerin hakkı korunacak’ diyerek satışı onayladı. Yerli ve milli davranacak ver bu işin peşini bırakmayacağız.

Millet getirir, millet götürür

Memleketin halini anlatınca AK Parti’li kardeşlerimiz hiç mi doğru iş yapmadık diyorlar. Ama yaptıklarını 24 saat ekranlarda anlatıyorlar. Müsaade etsinler de biz de yapmadıklarını anlatalım.Yol yaptınız, 3 tane yapılacak paraya bir tane yaptınız. Dün yaptınız bugün batırıyorsunuz. İyi yönetirseniz kalırsınız krize götürürseniz gidersiniz. Millet getirir millet götürür. 31 Mart’ta milletimize soracağız ‘hayatınızdan mutlu musunuz?’ Hükümeti bir sallamak lazım diyeceğiz bu bir mahalli idareler seçimi. Cumhurbaşkanı zaten görevine çeki düzen verecek ama kaybederlerse politikalarına düzen verecekler. Her eve bir bahar temizliği lazım.Bir gece ansızın nidalarıyla başlayan sınır ötesi operasyonu görünen başka bahara kaldı. Rusya ve Amerika iktidara dur dedi. Hatta Amerika heyeti Ankara’ya gelmeden öyle bir mesaj yolladı ki yenilecek yutulacak türden değildi. Suriye’de, Irak’ta devletimizin bekasına zarar verecek kim varsa ordumuz girsin gerekeni yapsın.