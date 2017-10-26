Akşener partisini kurar kurmaz, itirazlar gelmeye başladı

Meral Akşener dün partisini kurdu, adını ve de logosunu açıkladı. Ancak açıklamanın hemen ardından itirazlar da gelmeye başladı. Alınan bilgiye göre bir belediye başkan adayı partinin sloganı olan 'İyi gelecek'in kendisine ait olduğunu iddia ederken, Kayı Boyu Derneği de 'iyi'nin yazılışına itiraz edeceklerini duyurdu

MHP'den ayrıldıktan sonra kendi partisini kurmak için kolları sıvayan Meral Akşener, dün partisinin resmen kurdu. İlk açıklamasını dün yapan Akşener, partisinin adının 'İyi parti' olduğunu açıkladı. Partinin sloganlarından birinin de 'İyi gelecek' olarak açıklanmasından sonra itirazlar gelmeye başladı.



Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 2014 yılındaki seçimlerde Ak Parti'de başkan adaylığını koyan Dr. Mustafa Esgin, 'İyi gelecek' sloganının patentinin kendisinde olduğunu söyleyerek, bunun kullanılmasına karşı çıktı.



Daha önce iki ticari firmanın da bu sloganı kullanmaya çalıştığını belirten Esgin, buna itiraz ettiklerini ve kazandıklarını söyledi. Esgin, bir siyasi partinin ise bu sloganı kullanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.



Partinin sloganı kullanması durumunda dava açacağını söyleyen Esgin, sloganın tescilli olduğunu dile getirdi.

Kayı Boyu Derneği de itiraz etti



Öte yandan partinin logosunda kullanılan fotun Kayı Boyu işaretlerinde kullanılan fonta benzemesine de itiraz geldi. Harekete geçen Kayı Boyu Derneği, suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi. Öte yandan partinin logosunda kullanılan fotun Kayı Boyu işaretlerinde kullanılan fonta benzemesine de itiraz geldi. Harekete geçen Kayı Boyu Derneği, suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.