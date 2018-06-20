Akşener: Pensilvanya'ya yüz süren herkes AKP'den milletvekili adayı

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Akşener, saat programına konuk oldu. Akşener, 2010'da hepsini uyardım 15 Temmuz'un yolunu açan 2010'daki referandumdur' dedi

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Akşener, saat programına konuk oldu. Akşener yayında şu açıklamaları yaptı: “Bizim partimizin teröre karşı net bir duruşu var. Partimiz 2 aylıktı terör uzmanları ve ilahiyatçılardan oluşan bir grup kurdum ve bir yol haritası çıkardık. Bunlarla nasıl mücadele ederiz diye o zaman hükümeti de uyardık düzgün mücadele edilmiyor diye. Onlar bana “FETÖ” diyor ben onlara “Şerefsiz” diyorum. 2 senedir öyle geziyorlar. FETÖ'den kaçak damatlar var. Pensilvanya'ya yüz süren herkes AKP'den milletvekili adayı. Bu nasıl bir mücadeledir. Ben terör örgütleri ile mücadeleye gayri ciddi buluyorum. Sayın Erdoğan'ında bugünkü şartlarda acıyorum. Bu kadar saçma sapan insanı etrafına toplamış. Bir Başbakan bir isnatta bulundu. Nasıl bir başbakan bir şey söylerde arkasında durmaz. Sayın Erdoğan bu konuda bir şey diyemiyor. Çünkü beni biliyor. 2010 referandumunda ben çok sert ‘Hayır'a çalıştım. Onları da uyarmıştım. OTurgut Altınok'un kızı Ayça'da partimize katıldı. Çok güzel oldu. Satın Turgut Bey de efsane belediye başkanlarındandır.”