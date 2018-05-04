Akşener sordu memur yanıtladı: 64 bin imza oldu bile

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı

Akşener sordu memur yanıtladı: 64 bin imza oldu bile
04 Mayıs 2018 Cuma 13:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelişinde partililer tarafından karşılandı. Partilileri selamlayan Akşener, daha sonra Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na girerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

Akşener görevli memura kendisi için kaç imza atıldığı sordu. Memur da şu an itibarıyla 64 bin 876 imzaya ulaşıldığını söyledi.

Meral Akşener, imza vermesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla görülüyor ki 100 bin imza tercihimiz doğru. Başka hiçbir yere güvenmeden sadece milletimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Allah, milletimize ve hepimize hayırlı eylesin."


Kaynak: AA
Etiketler; #meral akşener #iyi parti
Önceki Haber
CHP'liler de Akşener ve Karamollaoğlu için imza verdi
Sonraki Haber
Yıldırım'dan İnce yorumu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.