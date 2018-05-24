Akşener: Yandaşları zengin edeceğim diye ekonominin içine tükürdünüz

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Konya'da vatandaşlarla buluştu. Akşener’in Kılıçarslan Kent Meydanı’nda yaptığı mitinge yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı

Alanı dolduran vatandaşlar İYİ Parti flamaları ve Türk Bayrakları taşıdı. Miting öncesinde alanda bayraklar havaya kaldırıldı, ‘Cumhurbaşkanı Akşener' ve ‘Tamam' sloganları atıldı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

“Bu meydanda Cumhurbaşkanı diye bağıranların çoğu kadınlar. Kadın bir şeye karar vermişse gereğini yapar. İstiklal mücadelesinde de böyle. Oldu Kadınlarımız böyle yüksek bir ses veriyorsa bu iş olmuş demektir.

Dediniz ki çık öne yürü arkanızdan geliyoruz. Önce kadınlarım sonra geçler. İYİ Parti millete güvenerek kuruldu. Henüz 7 aylık bir partiyiz ve bugün itibariyle 66 ili gezmiş olacağız. Demem o ki çalış dediniz çalıştık. Bugün 24 Haziran için şehir şehir gezmeye başladık. Diğer adaylara başarılar diliyorum.”

DOLARIN YÜKSELMESİ

Bakınız dolar buraya gelirken baktık 4.70'di. Faiz artırıldı. Diyorlar ki ‘Üst akıl sebep oldu' tamam ama tedbirlerini açıkla kardeşim. Ne yapacaksın biz de yanında duralım. Biz 2 basın toplantısı yaptık, uyarılarda bulunduk nelerin yapılması gerektiğini anlattık. Hatta Durmuş Yılmaz Bey uzun uzun anlattı. Bizi saymadıkları için muhalefete önem verilmediği için sonuç iti bari ile gelinen durum budur.

Doların yükselmesi Türkiye'nin borçlarını artırır. Ekonomide bir tercih yaptı Sayın Erdoğan. İnşaat sektörünü öne koydu. İnşaat sektörü yanıyor. Demir arttı, giderler arttı.

“Dolar gidiyor bir şey dikkatimi çekti. Hepsi elini ovuşturuyor. Demek ki paraları dolarda ama size dönüp diyorlar ki “Bizim dolarla işimiz yok” nasıl yok?”

‘AZ HARCA BE KARDEŞİM, EKONOMİNİN İÇİNE TÜKÜRDÜNÜZ’

“Doların yükselmesi sonucu ayağınızdaki ayakkabıdan başınızdaki şapkaya kadar her şeye zam geldiğinde ne olacak. Türk ekonomisinin içine tükürdünüz.

24 Haziran'dan sonra ekonomiyi düzeltecekmiş. Elini tutan mı var kardeşim bugün den düzeltsene.”

‘UMARIM DOĞRU DEĞİLDİR’

“Buraya gelirken bir duyum aldım, umarım doğru değildir. Konya'da organize sanayi bölgesine ekonomik sorun sebebiyle 935 işçinin işten çıkarıldığını duydum. Konya sanayinin merkezi. Şeker fabrikalarını sattılar biliyorsunuz. Buradan satın alanları uyarıyorum 25'inde bu satışları iptal edeceğim sakın ola ki el sürmeyin. Kurumların için berhava ettiniz. Şimdi şeker fabrikaları gitti. Konya'da da bir şeker fabrikası var. Dünya markası haline gelen bir fabrika. Satılan şeker fabrikalarının sebebi şu, diyorlar ki zarar ediyormuş. Az ye be kardeşim, az harca be kardeşim. 1100 odalı sarayda oturuyorsun. İtibardan tasarruf olmazmış.”