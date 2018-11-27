Alaattin Yüksel de İzmir için başvurdu

Eski CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvurdu. Yüksel, yoğun talep olduğu için bu taleplere kayıtsız kalamadığını söyledi

Süleyman Gülen- Eski CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, İzmir CHP İl Başkanlığı'na gelerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylık dosyasını teslim etti ve basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Yüksel çevresinden aday olması ile ilgili çok istek geldiğini söyleyerek "Çevremden aday olmamla alakalı çok fazla istek geldiği için bunlara kayıtsız kalamadım ve aday adaylığı için bugün başvurdum" dedi.

2014 seçimlerinde AKP'nin Binali Yıldırım'ı aday göstermesiyle Aziz Kocaoğlu'nun da adaylık başvurusunda bulunduğunu söyleyen Alaattin Yüksel, 2019 seçimleri için Zeybekçi'nin aday gösterildiği gün kendisinin de adaylık başvurusunda bulunmasının tesadüf olduğunu söyledi. Kim seçilirse seçilsin destek vereceğini ifade eden Yüksel "Adaylığımıza genel merkezimiz karar verecektir. İçimizden kim aday olursa hiç yüksünmeden çalışmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Partim beni aday gösterirse Zeybekçi bizim için kolay rakip olacaktır. 2004'te de 28 ilçemiz yoğun baskıyla benim adaylığımı istemişlerdi ancak ben istememiştim. Şimdi ise birlikte bu işi başaracağımıza inandığım için yola çıktım. Daha önce Binali Yıldırım aday gösterilince Aziz Kocaoğlu adaylık için başvurmuştu. Bugün de Nihat Zeybekçi aday gösterildi ve benim aday adaylığı başvuruma denk gelmesi tesadüf oldu. Bu demokrasidir. Parti tabanından gelen, halktan gelen, STK'lardan gelen bir mutabakat varsa o zaman aday olursunuz. İzmir ile CHP olarak ruh ikizi gibiyiz. İzmir Anadolu'nun bizzat kendisidir. İzmir her zaman cesur ve muhaliftir. Kadınları ise daha da cesurdur. İl başkanımızla güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bu süreç sonunda hangimiz aday olursa hep birlikte çalışacağız. Birbirinden çok değerli aday adayı arkadaşlarımız var. Bu bizim İzmir'de CHP olarak ne kadar güçlü bir konumda olduğumuzu gösteren bir şeydir. Bugünkü başvurumla adaylık takvimini biraz aşmış bulunuyoruz bu yüzden mazeret dilekçemizle birlikte başvurumuzu yaptık. Genel başkanımız değerlendirecektir. Bütün aday adayı arkadaşlarımı gibi kentimize hizmet etme duygum ağır bastığı için adaylık başvurusunda bulundum. Çevremden gelen isteklere de kayıtsız kalamadım. İzmir'i seviyorum. Türkiye'de siyaset yapmak, benim gibi 68 kuşağını ucundan yakalayıp inançları için siyaset yapanlar açısından önemlidir. İlçe yönetimlerimizle birlikte İzmir'in demokrasi bayrağını daha yukarılara taşıyabilme beni heyecanlandırdı. Bu heyecanla bugün başvuruyu burada yapıyorum" dedi.

Adaylığı süresinde Aziz Kocaoğlu ile görüştü mü sorusuna ise "Önce il başkanımızla daha sonra Aziz Bey ile tabiki de görüştüm" dedi. Alaattin Yüksel'in aday adaylığı üzerine konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel "Geçtiğimiz 3 dönem partimizin il başkanlığını yapan, milletvekili ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Sayın Alaattin Yüksel bugün İzmir büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvuruda bulundu. Kendisi partimize uzun yıllar fedakarlık yaptı. Aldığı her görevde de bizi başarıya taşımayı bildi. Sayın Yüksel'in yaptığı başvuruyu alıp genel merkezimiz ile paylaşacağız ve genel merkezimiz değerlendirecektir. Kendisi seçildiği takdirde Aziz Kocaoğlu'nun bıraktığı yerden aynı anlayışla Büyükşehir Belediyemizi daha iyi yerlere taşıyacağına inancım tam. İzmir ve partimiz için hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.