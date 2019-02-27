Ali Aslan: Bayraklı kaderine terk edilmiş

Cumhur İttifakı AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, Emek Mahallesi’nde partililer ve vatandaşla bir araya geldi. Meşaleler ile karşılanan Aslan Bayraklı’nın kaderine terk edildiğini ve vatandaşın hizmet alamadığını iddia etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, Emek Mahallesi’nde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

"Bayraklı, ilçe olduğunda dolu kasa ile teslim alındı" diyen Aslan, “Bayraklı Belediyesi’nin borcu çok fazla. Mallar hacizlenmiş iflas etmiş bir belediye ile karşı karşıyayız. Belediye’nin 300 milyon devletten aldığı bir para var. Ancak yatırım yok. Bu paralar nerede? Emek Mahallesi’ne yeraltı tesisi yaptınızda biz mi görmüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamına kadar çalışıp Bayraklı’nın kaderini değiştireceğiz. Sizlerden de fedakarlık yapmanızı istiyorum. Halkımıza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dediği gibi; Tevazü ile gideceğiz. CHP’li ve diğer partili kardeşlerimizi komşularımızı ziyaret edeceğiz. “dedi.

2019'a yakışmıyor

Bayraklı’da hiçbir şeyin değişmediği ve tıpkı 20 yıl öncesi gibi olduğunu söyleyen Aslan, “Ne alt yapı ne de üst yapı var. Doğalgaz Bayraklı’nın tamamına ulaşmadı. Kentsel dönüşüm halen yapılmadı. Bayraklı’nın sorunları saymakla bitmediği gibi Bayraklı’ya hizmette verilmiyor. O yüzden huzur ve refah yok. 2019 yılına yakışan bir Bayraklı yok. Böylesine kaderine terk edilmiş bir Bayraklı’yı değiştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Hizmet yok

Aslan “ Yaşlılarımız evlerinden hastaneye gitmekte zorlanıyor. Çünkü bir hizmet aracı yok. Şimdi Bayraklı’ya kim sahip çıkacak? Biz sahip çıkacağız. Evde doktor, hemşire desteğinin yanı sıra kimsesi olmayan vatandaşlarımızın temizliklerinide yapacağız. Sosyal marketler yaparak, ihtiyaç sahibi olan ailelere aylık kartlar vererek her türlü temel gida ve kıyafetlerini buradan karşılayacağız.” diyerek alkışlar arasında konuşmasını tamamladı.