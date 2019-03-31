Ali Aslan: Bayraklı'ya hayırlı olsun

Cumhur İttifakı AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, oyunu Mustafa Uygur Ortaokulu’nda kullandı. Seçimin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Aslan, “ Bayraklı’ya, İzmir’e ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, oyunu Tepekule Mahallesi’nde bulunan Mustafa Uygur Ortaokulu’nda 1337 numaralı sandıkta eşi Makbule Aslan ve çocuklarıyla birlikte kullandı. Oy verme işleminin ardından Aslan, “Yaklaşık 3 aylık seçim çalışmalarımızın ardından oylarımızı kullandık. Her vatandaşımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Ümit ediyorum ki 31 Mart yerel seçimlerinin Bayraklı’ya, İzmir’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.