Ali Aslan: Rakibimiz, Kılıçdaroğlu'nun eşinin yeğeni

AK Parti Bayraklı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışta konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, rakibi Serdar Sandal için "CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayı" ifadelerini kullandı. Aslan, Kılıçdaroğlu’nun eşinin yeğeni Bayraklı’da aday gösterdiler" dedi.

AK Parti Manavkuyu Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Zeybekci: Güvenim tam

Konuşma yapan Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Karşıyaka-Alsancak tramvay hattı bayraklı üzerinden buluşacak. 2 milyon 700 bin metre kare olan İzmir’in bir numaralı en muhteşem millet bahçesini ilk kez Bayraklı’ya yapacağız. İzmir’de ki yeşil alanların toplamından daha fazla olan parkı Ali Aslan kardeşimle yapacağız. Ben Alİ kardeşime güveniyorum. Birlikte yapacağımız birçok proje eve hizmet var. İnşallah Bayraklı AK Belediyecilik ile tanışacak.” dedi.

Halk makamı var

"Bayraklı’ya yan gelip yatmaya değil hizmet için geleceğiz" diyerek partililere seslenen Ali Aslan, “Biz göreve geldiğimizde belediye binasının en üst katında bulunan başkanlık makamını kaldıracağız. O kat tamamen halka sosyal amaçlı kullanılmak üzere kafe-restoran gibi sosyal tesis olacak. Başkanlık makamını 1. Kata indirip vatandaşımızla aramızdaki duvarları kaldıracağız. 8. katı herkesin çıkabildiği bir sosyal tesise çevireceğiz. Çünkü belediyenin tamamındaki faaliyetler ancak 7. Kata kadar geliyor. Başkana ayrılmış özel bir kat var. Burada koruma duvarları olduğu için özel izinle girebiliyorsunuz. Makamlar ve mevkiler şahısların değil halkın olacak” sözlerini kaydetti.

CHP'liler memnun değil

Rakibinin CHP’nin değil Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğunu söyleyen Aslan “Bizler doğumdan ölüme kadar Bayraklı vatandaşın hizmetine talibiz. Herkese hizmet için yola çıkıyoruz. Her yerde şunu görüyoruz ki adı Cumhuriyet Halk Parti ama ne Cumhuriyet kaldı ne de halk kaldı. Bayraklı’dan çıkan adayı CHP’nin adayı olarak görmüyoruz. Kılıçdaroğlu’nun eşinin yeğeni Bayraklı’da aday gösterdiler. Dolayısıyla biz bu adaya 'Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı' diyoruz. CHP seçmeninin bir kısmı ‘Bu adaya oy vermeyeceğiz, Kılıçdaroğlu’nun adayı’ diyor. Bir kısmı ise bize oy vereceğini belirtirken, bazıları da tepki olarak sandığa gitmeyeceklerini söylüyor. CHP seçmeninden bize negatif bakan hiç yok” dedi.